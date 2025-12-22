दिल्ली में पड़ेगी शिमला जैसी ठंड! आज रात से बदल जाएगा मौसम, कोहरे का सितम भी जारी, पढ़िए मौसम विभाग की चेतावनी
दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं. आज भी येलो अलर्ट है
Published : December 22, 2025 at 9:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते दो दिनों से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है. घना कोहरा छाया हुआ है और तो और सर्दी का तांडव इन दिनों चारों ओर नजर आ रहा है. सुबह से लेकर शाम तक धूप गायब है. साथ ही ठंडी हवाएं चल रही है. रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. मयूर विहार में यह सबसे कम 15.5 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 9.4 डिग्री दर्ज किया गया. रिज क्षेत्र में यह सबसे कम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ, हवा में नमी का स्तर 100 से 80 प्रतिशत रहा.
मौसम विभाग ने सोमवार को मध्यम से घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दिल्ली-एनसीआर में 21 से 24 दिसंबर के बीच आंशिक बादल, सुबह कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति बनी रह सकती है.
#WATCH | Delhi | Visuals around the Barapullah flyover area as a layer of toxic smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) December 22, 2025
The CAQM (Commission for Air Quality Management) has invoked all actions under GRAP Stage-IV in the Delhi-NCR region.
AQI (Air Quality Index) around the area is… pic.twitter.com/gUVlrlBZnr
बर्फीली हवाएं कल से पहुंचेंगी दिल्ली
पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के साथ मंगलवार व बुधवार को बर्फीली हवाए राजधानी में पहुंचने लगेगी. इसके अलावा 22 से 25 दिसंबर तक हवाओं की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. इसकी वजह से कोहरा हल्का हो जाएगा. ऐसे में धूप भी खिलेगी. बर्फीली हवाओं की वजह से हवाएं ठंडी रहेगी. अधिकतम तापमान 18 से 23 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री तक रह सकता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 356, गुरुग्राम में 362, गाजियाबाद में 374, ग्रेटर नोएडा में 363 और नोएडा में 335 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकाशं इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
