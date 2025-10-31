ETV Bharat / state

दिल्ली में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, नवंबर में तेजी से लुढ़केगा पारा, धुंध-कोहरे का भी अनुमान, जानें मौसम का हाल

दिल्ली में आज प्रदूषण से थोड़ी राहत है, AQI 272 दर्ज किया गया, लगातार दिल्ली में पिछले कई दिन AQI 400 के करीब रहा.

दिल्ली में ठंड की दस्तक (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 8:05 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 9:33 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है. लोगों ने स्वेटर और जैकेट तक निकाल लिए हैं. क्योंकि अभी तक सिर्फ रात में ही सर्दी हो रही थी, लेकिन अब दिन के वक्त भी ठंडी हवाएं चलने के साथ ही लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है.

कल दिन भर छाए रहे बादलों और स्माॅग के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री कम 27.0 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 96 से 72 प्रतिशत रिकार्ड किया गया. आयानगर में अधिकतम तापमान सबसे कम 25.9 एवं रिज में न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज शुक्रवार को सुबह के समय हल्का स्माॅग और धुंध होगी. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रह सकता है.

1 से 5 नवंबर के बीच ठंड बढ़ने का अनुमान
इसके अलावा आने वाले अगले पांच से छह दिन मौसम का मिजाज कमोबेश ऐसा ही रहेगा. वहीं, दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई ठंड नजर आ रही है. यानी नवंबर का पहला सप्ताह भी हल्की ठंड रहने वाली है. जबकि दूसरे सप्ताह में ठीक-ठाक ठंड पड़ने लग जाएगी और तो और कोहरा भी दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त नजर आने लग जाएगा.

दिल्ली में सुबह 7 बजे AQI 272 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 272 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 245 गुरुग्राम में 212 गाजियाबाद में 228 ग्रेटर नोएडा 225 नोएडा में 237 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. बीते कई दिनों के बाद लगातार राजधानी दिल्ली में AQI 345 के पार था. लेकिन आज 300 के नीचे आया है जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 354 के पार

ये भी पढ़ें- दिल्ली में ठंड की एंट्री, धुंध भी छाई, AQI अब भी 'गंभीर' स्थिति में, बारिश का अलर्ट

