मौसम अपडेट: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, सुबह से चल रही तेज हवाएं
IMD FORECAST: दिल्ली में इस हफ्ते हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है. इस बीच तेज हवाएं भी चलेंगी. जिससे मौसम सुहावना होने का अनुमान है.
Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. गुरुवार को जहां तेज धूप और पसीने ने लोगों को बेहाल किया. वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार से झमाझम बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने 4 अप्रैल को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का यलो अलर्ट भी जारी किया है.
गुरुवार को दिल्ली में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि हुई है।अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक 36.8 डिग्री रिकार्ड हुआ जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 33 प्रतिशत तक रहा.
#WATCH | Delhi: The national capital experiences a severe dust storm that has significantly reduced visibility across the city.— ANI (@ANI) April 3, 2026
दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. IMD के अनुसार, दोपहर तक बादल छाए रहेंगे. शाम को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
VIDEO | Duststorm reduces visibility in parts of Delhi. Morning visuals from Akshardham Temple area.#Delhi #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
मौसम विभाग ने शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा की संभावना जताई है. सतह पर 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है. इस बीच अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
VIDEO | Dust storm sweeps across Delhi. Visuals from India Gate. Atul, a cyclist says, “The weather is changing every day, yesterday it was sunny, and today it suddenly turned cloudy with a dust storm. The weather is quite surprising these days, but it’s good for cycling.”… pic.twitter.com/hJ7nE1HCnf— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
आज दिल्ली का AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 205 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 152 गाजियाबाद में 162 ग्रेटर नोएडा में 148 नोएडा 145 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों मेंAQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है.
