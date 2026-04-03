मौसम अपडेट: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, सुबह से चल रही तेज हवाएं

IMD FORECAST: दिल्ली में इस हफ्ते हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है. इस बीच तेज हवाएं भी चलेंगी. जिससे मौसम सुहावना होने का अनुमान है.

राजधानी में इस हफ्ते बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. गुरुवार को जहां तेज धूप और पसीने ने लोगों को बेहाल किया. वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार से झमाझम बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने 4 अप्रैल को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का यलो अलर्ट भी जारी किया है.

गुरुवार को दिल्ली में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि हुई है।अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक 36.8 डिग्री रिकार्ड हुआ जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 33 प्रतिशत तक रहा.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. IMD के अनुसार, दोपहर तक बादल छाए रहेंगे. शाम को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विभाग ने शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा की संभावना जताई है. सतह पर 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है. इस बीच अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आज दिल्ली का AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 205 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 152 गाजियाबाद में 162 ग्रेटर नोएडा में 148 नोएडा 145 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों मेंAQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है.

ETV Bharat Logo

