दिल्ली में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, रात का पारा लुढककर 9 डिग्री तक पहुंचा, शीतलहर जैसे हालात

दिल्ली में प्रदूषित वायु के साथ-साथ ठंड ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है, रात के समय लोग कंपकंपाने को मजबूर हैं.

DELHI COLDWAVE
दिल्ली में चलने लगी शीतलहर ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 1:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. सुबह और दोपहर में धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी सता रही है. जबकि शाम से लेकर रात तक कड़ाके की सर्दी लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है. रात में चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को चुभने लगी हैं. इस बीच, सोमवार को दिन भर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है. यह इस मौसम में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 93 से 37 प्रतिशत के बीच रहा.

मौसम विभाग ने आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली के लिए हल्का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. वहीं अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है.

मौसम के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक हवाओं की गति बढ़ती और घटती रहेगी. धुंध सुबह और शाम के समय छाई रहेगी. फिलहाल सुबह हल्की धूप के साथ ही शाम होते-होते सर्दी अपना विकराल रूप दिखाएगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार और सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 315 गाजियाबाद में 325 ग्रेटर नोएडा में 328 गुरुग्राम में 335 और नोएडा में 305 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है.

