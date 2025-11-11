दिल्ली में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, रात का पारा लुढककर 9 डिग्री तक पहुंचा, शीतलहर जैसे हालात
दिल्ली में प्रदूषित वायु के साथ-साथ ठंड ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है, रात के समय लोग कंपकंपाने को मजबूर हैं.
Published : November 11, 2025 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. सुबह और दोपहर में धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी सता रही है. जबकि शाम से लेकर रात तक कड़ाके की सर्दी लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है. रात में चलने वाली ठंडी हवाएं लोगों को चुभने लगी हैं. इस बीच, सोमवार को दिन भर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है. यह इस मौसम में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 93 से 37 प्रतिशत के बीच रहा.
मौसम विभाग ने आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली के लिए हल्का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. वहीं अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है.
Cold Wave Warning !— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 10, 2025
Cold wave to severe cold wave conditions likely in parts of West Madhya Pradesh (10–12 Nov), and cold wave conditions likely over Haryana, Chandigarh & Delhi, Uttar Pradesh (10–12 Nov), East MP & Chhattisgarh (10–14 Nov), Vidarbha (12–13 Nov), Jharkhand &… pic.twitter.com/1UWkkdytsr
मौसम के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक हवाओं की गति बढ़ती और घटती रहेगी. धुंध सुबह और शाम के समय छाई रहेगी. फिलहाल सुबह हल्की धूप के साथ ही शाम होते-होते सर्दी अपना विकराल रूप दिखाएगी.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार और सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 315 गाजियाबाद में 325 ग्रेटर नोएडा में 328 गुरुग्राम में 335 और नोएडा में 305 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, नवंबर में तेजी से लुढ़केगा पारा, धुंध-कोहरे का भी अनुमान, जानें मौसम का हाल
ये भी पढ़ें- दिल्ली में ठंड की एंट्री, कोहरा भी छाया, AQI अब भी 400 के पार, अगले दो दिन बारिश का अलर्ट