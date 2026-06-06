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दिल्ली में आज फिर गरजेंगे बादल, बूंदे भी गिरेंगी! मौसम विभाग का अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है. पिछले कई दिनों से बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे रहा है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में बीते दिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है.

वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोधी रोड पर तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रिज पर यह 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज में अधिकतम तापमान में छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 7.5 डिग्री कम है.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है.

दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. मौसम में 67 प्रतिशत के करीब उमस देखने को मिल सकती है.