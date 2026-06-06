दिल्ली में आज फिर गरजेंगे बादल, बूंदे भी गिरेंगी! मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग ने शनिवार के लिए तेज हवाएं, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था.
Published : June 6, 2026 at 7:28 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है. पिछले कई दिनों से बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे रहा है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में बीते दिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है.
वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3.7 डिग्री की गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोधी रोड पर तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रिज पर यह 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज में अधिकतम तापमान में छह डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जो 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 7.5 डिग्री कम है.
आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है.
दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. मौसम में 67 प्रतिशत के करीब उमस देखने को मिल सकती है.
इसके बाद 7 जून को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 8 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
बारिश के बाद दिल्ली का AQI सुधरा
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 128, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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