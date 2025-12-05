दिल्ली में आज पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रात का तापमान पहुंचा 4 डिग्री, IMD ने जारी किया Coldwave का येलो अलर्ट
पूरे हफ्ते के तापमान पर नजर घुमाएं तो 5 दिसंबर, सबसे ठंडी रात माना जा रहा है. आज 4 डिग्री तक तापमान जा सकता है.
Published : December 5, 2025 at 7:58 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिसंबर की सर्दी शुरू हो गई है. दिसंबर का पहला हफ्ता गुजरने वाला है. उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं. देश की राजधानी शीतलहर की चपेट में है.
मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में गुरुवार को भी दिन भर आसमान साफ रहा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
#WATCH | Delhi | Visuals from the Anand Vihar area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 348, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/zlty7wPctH— ANI (@ANI) December 5, 2025
राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार को शीत लहर के आसार हैं. मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा. सुबह हल्की धुंध रह सकती है. कहीं-कहीं पर शीत लहर चलने की संभावना है.
मौसम के नए पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिन का तापमान लगभग 22 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. दिन का तापमान आज बेहद कम रहेगा. जबकि बात करें रात के तापमान की, तो आज खास तौर पर दिल्ली बेहद ठंडा रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली का रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. जबकि बाकी दिल्ली एनसीआर के शहरों का न्यूनतम तापमान आज लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 332 गुड़गांव में 322 गाजियाबाद में 328 ग्रेटर नोएडा में 337 नोएडा में 325 अंक बना हुआ है राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. दिल्ली के अन्य कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है.
