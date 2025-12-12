ETV Bharat / state

दिल्ली में ठंड ढाएगी सितम, रात ही नहीं दिन का भी लुढ़क रहा पारा, आज भी घने कोहरे का अलर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते दो दिनों से ठंड में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. हालांकि, रात को की सर्दी लगातार बनी हुई है. दिसंबर के दूसरे सप्ताह के समापन के करीब होने के बावजूद दिन में लगातार तेज धूप निकल रही है. दिल्ली वाले दिन के तापमान को देख हैरान है, हालांकि रात का कम तापमान दिसंबर की सर्दी का अहसास करा रहा है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को डेटा जारी किया, जिसके अनुसार बुधवार और गुरुवार को सुबह 8:30 बजे के बीच लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था. न्यूनतम तापमान भी 8.6 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो इस पूरे हफ्ते दोपहर के समय तापमान ऐसे ही बने रह सकता है. यानि दिन के समय ज्यादा सर्दी का अहसास नहीं होगा हालांकि रातें ठंडी जरूर होंगी. 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक दोपहर का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई जा रही हैं. 17 दिसंबर के बाद मौसम में तब्दीली आना तय है और तापमान तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है.

मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया घने कोहरे का अलर्ट

बता दें आपको उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है. कोहरे की घनी चादर में कई राज्य लिपटे हुए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने 12 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाए रहने की अलर्ट जारी किया है, इसके साथ असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.