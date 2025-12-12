ETV Bharat / state

दिल्ली में ठंड ढाएगी सितम, रात ही नहीं दिन का भी लुढ़क रहा पारा, आज भी घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने 12 दिसंबर की सुबह राजधानी में घने कोहरा का अलर्ट जारी किया है.

DELHI NCR WEATHER TODAY
दिल्ली में घना कोहरा बढ़ा रहा मुसीबत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 8:11 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते दो दिनों से ठंड में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है. हालांकि, रात को की सर्दी लगातार बनी हुई है. दिसंबर के दूसरे सप्ताह के समापन के करीब होने के बावजूद दिन में लगातार तेज धूप निकल रही है. दिल्ली वाले दिन के तापमान को देख हैरान है, हालांकि रात का कम तापमान दिसंबर की सर्दी का अहसास करा रहा है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को डेटा जारी किया, जिसके अनुसार बुधवार और गुरुवार को सुबह 8:30 बजे के बीच लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था. न्यूनतम तापमान भी 8.6 डिग्री सेल्सियस था, जो औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो इस पूरे हफ्ते दोपहर के समय तापमान ऐसे ही बने रह सकता है. यानि दिन के समय ज्यादा सर्दी का अहसास नहीं होगा हालांकि रातें ठंडी जरूर होंगी. 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक दोपहर का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई जा रही हैं. 17 दिसंबर के बाद मौसम में तब्दीली आना तय है और तापमान तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है.

मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया घने कोहरे का अलर्ट
बता दें आपको उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है. कोहरे की घनी चादर में कई राज्य लिपटे हुए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने 12 दिसंबर की सुबह उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाए रहने की अलर्ट जारी किया है, इसके साथ असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

दिल्ली में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तापमान गिरने के आसार हैं. शुक्रवार को हल्के कोहरे के साथ ही कई इलाकों में बादल छाने के आसार हैं. माैसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है. राजधानी दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और दिन में तापमान बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं रात में 90-95% तक पहुंच रही नमी, कोहरा और अधिक घना कर देगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 अंक बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के शहर नोएडा में 233 और ग्रेटर नोएडा 243, गाजियाबाद में 312 गुरुग्राम में 298 और फरीदाबाद में 299 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि दिल्ली की कुछ इलाकों में AQI 200 से और 300 के बीच में बना हुआ है.

