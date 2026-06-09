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दिल्लीवालों को 42 डिग्री की गर्मी से मिलेगी राहत, चलेंगी तेज हवाएं, जमकर होगी बारिश, IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को चमक गरज के आंधी और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है.

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झमाझम बारिश वाला मौसम जल्द लौटेगा (SOURCE: IANS)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 9, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 8:22 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग की माने तो कल सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हालांकि, हीट इंडेक्स 43.2 डिग्री दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 60 से 22 प्रतिशत दर्ज किया गया.

दो दिन भीषण गर्मी के आसार

मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक 9 और 10 जून को मौसम साफ रहेगा. धूप और गर्मी परेशान कर सकते हैं. इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 28 और 29 डिग्री रहने के आसार है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को दिल्ली का आसमान साफ रहेगा. धूप निकली रहेगा, इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं इसके बाद कल बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी.

दिल्लीवालों को भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत

इसके बाद बृहस्पतिवार से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट लेगा. तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है. इससे तापमान में भी कमी आएगी. मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को चमक गरज के आंधी और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 141, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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Last Updated : June 9, 2026 at 8:22 AM IST

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