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दिल्लीवालों को 42 डिग्री की गर्मी से मिलेगी राहत, चलेंगी तेज हवाएं, जमकर होगी बारिश, IMD का अलर्ट

नई दिल्ली: देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग की माने तो कल सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हालांकि, हीट इंडेक्स 43.2 डिग्री दर्ज हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 60 से 22 प्रतिशत दर्ज किया गया.

दो दिन भीषण गर्मी के आसार

मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक 9 और 10 जून को मौसम साफ रहेगा. धूप और गर्मी परेशान कर सकते हैं. इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 28 और 29 डिग्री रहने के आसार है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को दिल्ली का आसमान साफ रहेगा. धूप निकली रहेगा, इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं इसके बाद कल बुधवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी.