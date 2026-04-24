दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 44 डिग्री, हीटवेव का अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का कहर शुरू हो गया है, अप्रैल के महीने में ही पारा 44 पहुंच रहा है, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का कहर
दिल्ली-NCR में प्रचंड गर्मी का कहर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 24, 2026 at 7:50 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. दिन ही नहीं, रात के तापमान में भी उछाल देखने को मिल रहा है. दिल्ली में कल गुरुवार को सूरज ने तीखे तेवर दिखाए, जिससे दिल्लीवासी भीषण गर्मी से बेहाल नजर आए.

गुरुवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन
आलम यह रहा कि गुरुवार इस साल और इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार 24 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम में 27 प्रतिशत की नमी देखने को मिलेगी. दिल्ली-एनसीआर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है.

दिल्ली में अगले दो दिन Heatwave का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में लू चलने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. फिलहाल तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है. दोपहर में लू चलने की संभावना है. पूरे हफ्ते बारिश होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. दिल्ली में फिलहाल भीषण गर्मी का चरम दौर चल रहा है, अगले 2-3 दिन सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले हैं.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 177, गुरुग्राम में 188, गाजियाबाद 179, ग्रेटर नोएडा में 185 और नोएडा में 177 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

