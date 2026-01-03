ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

3 जनवरी को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है.

दिल्ली का मौसम अपडेट
दिल्ली का मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 3, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. पिछले तीन दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और लोग ठिठुरन झेल रहे थे. राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है.

वहीं, शुक्रवार को चलती तेज़ हवाओं ने हालत और कठिन कर दी. जिससे दिनभर सर्दी चुभती रही. पूरे क्षेत्र में हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण लोग लगातार कांपते रहे।शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत तक रहा.

आज का मौसम का हालदिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 3 जनवरी को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान सात डिग्री जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. साथ ही सुबह के समय घना कोहरा छाने की भी आशंका है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 278, गुरुग्राम में 282, गाजियाबाद में 277, ग्रेटर नोएडा में 245 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

संपादक की पसंद

