दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
3 जनवरी को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है.
Published : January 3, 2026 at 7:51 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. पिछले तीन दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और लोग ठिठुरन झेल रहे थे. राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है.
वहीं, शुक्रवार को चलती तेज़ हवाओं ने हालत और कठिन कर दी. जिससे दिनभर सर्दी चुभती रही. पूरे क्षेत्र में हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण लोग लगातार कांपते रहे।शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत तक रहा.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई दिखी। वीडियो धौला कुंआ से है। pic.twitter.com/VJ5cCPVxvk— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2026
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो ITO इलाके के आस-पास से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 3, 2026
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI '302' दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/pOrKhWSNVw
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 278, गुरुग्राम में 282, गाजियाबाद में 277, ग्रेटर नोएडा में 245 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- कड़ाके ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली-NCR का नया साल, जानें IMD का नया अपडेट
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में कोहरे ने थामी रफ्तार, 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल