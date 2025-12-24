ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कोहरे की परत से दिखना हुआ बंद...ठंड का भी कहर... AQI 350 के करीब

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

दिल्ली-NCR में ठंड का भी कहर
दिल्ली-NCR में ठंड का भी कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 7:44 AM IST

नई दिल्ली: पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो दिन में चिल्लाती धूप से लोगों को राहत मिल रही है. हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण अभी भी खराब स्थिति में है. राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली के पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा लेकिन हवा के रुख में तेजी के साथ चटख धूप से दिन के समय अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और यह 19 से 22 डिग्री के बीच रहा.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास सैनिक का अनुमान है हालांकि सुबह दिल्ली के मौसम में कोर बिल्कुल भी नहीं है मौसम साफ नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा प्रदूषण जरूर है. मौसम विभाग की माने तो आज 24 दिसंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आसमान साफ रहेगा. सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है. इसके बाद मौसम में एकबार फिर बदलाव दिखेगा. 25 दिसंबर से दिल्ली में तापमान गिरेगा. 25 से लेकर 28 दिसंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और ठंड बढ़ने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 345 गुरुग्राम में 372 ग्रेटर नोएडा में 387 गाजियाबाद में 385 नोएडा में 355 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

