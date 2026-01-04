दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.
Published : January 4, 2026 at 9:19 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो दिन में चिल्लाती धूप से लोगों को राहत मिल रही है. दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है.
मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य 19.3 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य 6.9 डिग्री सेल्सियस से 1.2 डिग्री अधिक है. पालम में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री, लोधी रोड पर 17.6 डिग्री, रिज पर 16.3 डिग्री और आया नगर में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
#WATCH दिल्ली: वीडियो इंडिया गेट से है। CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '287' है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/bG7e9Qp4Bu— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2026
दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम
राजधानी दिल्ली में आज 4 जनवरी रविवार को सुबह मध्यम से घना कोहरा छा सकता है. इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 18 और सात डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. रविवार को सुबह से लेकर शाम तक 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. मौसम विभाग की माने तो कल सोमवार को भी दिल्ली में मौसम कमोबेश ही बना रहेगा.
#WATCH दिल्ली: CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '290' है, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है। वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/knVZniykPo— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2026
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 278 गुरुग्राम में 295 गाजियाबाद में 282 इन ग्रेटर नोएडा में 266 ऑन नोएडा में 268 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
