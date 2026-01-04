ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

दिल्ली-NCR में ठंड का भी कहर
दिल्ली-NCR में ठंड का भी कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 4, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है तो दिन में चिल्लाती धूप से लोगों को राहत मिल रही है. दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य 19.3 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य 6.9 डिग्री सेल्सियस से 1.2 डिग्री अधिक है. पालम में अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री, लोधी रोड पर 17.6 डिग्री, रिज पर 16.3 डिग्री और आया नगर में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

राजधानी दिल्ली में आज 4 जनवरी रविवार को सुबह मध्यम से घना कोहरा छा सकता है. इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 18 और सात डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. रविवार को सुबह से लेकर शाम तक 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. मौसम विभाग की माने तो कल सोमवार को भी दिल्ली में मौसम कमोबेश ही बना रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 278 गुरुग्राम में 295 गाजियाबाद में 282 इन ग्रेटर नोएडा में 266 ऑन नोएडा में 268 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

TAGGED:

DELHIAUSMAM
COLD WAVE IN DELHI NCR
DELHI NCR WEATHER TODAY
YELLOW ALERT OF DENSE FOG
DELHI MAUSAM UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.