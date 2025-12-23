दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, IMD ने शीतलहर को लेकर जारी किया 'येलो अलर्ट', AQI 375 के करीब
राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 अंक बना हुआ है.
Published : December 23, 2025 at 7:50 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर जारी है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा. इसके चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता का न्यूनतम स्तर 150 जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 350 मीटर तक दर्ज किया गया. बात कर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 अंक बना हुआ है.
अगर बात बीते सोमवार की करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 66 प्रतिशत रहा.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग छाया हुआ है। वीडियो गाजीपुर नेशनल हाईवे 24 से है। pic.twitter.com/70W6rSKNm8— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2025
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। वीडियो आनंद विहार से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2025
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार यहां AQI 463 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/H1x32ekO9k
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 388 गुरुग्राम में 382 गाजियाबाद में 392 ग्रेटर नोएडा में 374 और नोएडा में 378 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें :