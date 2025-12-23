ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, IMD ने शीतलहर को लेकर जारी किया 'येलो अलर्ट', AQI 375 के करीब

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड ( ETV Bharat )