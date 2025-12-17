ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में आज धुंध-कोहरे से थोड़ी राहत, दिन के समय मौसम रह सकता है साफ, AQI 400 के करीब

मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक अभी दिल्ली में इस हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

DELHI WEATHER
दिल्ली का मौसम (PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 7:48 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर भारत में इस समय कोहरे् और शीतलहर का प्रकोप जारी है. राजधानी के मौसम में पिछले दो दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा सुधार देखा गया. मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा. इसके पीछे हवा की गति में बढोतरी को प्रमुख कारण माना गया है. राजधानी में मंगलवार दोपहर को कई इलाकों में तेज धूप देखी गई.

बुधवार को भी दिल्ली का मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था. जबकि अधिकतम तापमान 24.9 दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 48 प्रतिशत रहा.

DELHI WEATHER TODAY
मंगलवार को धुंध और कोहरे का असर कम रहा. (ETV BHARAT)

मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. दिन चढ़ने के साथ ही कोहरे के छंटने और आसमान साफ रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है.

DELHI WEATHER TODAY
दिल्ली में आज कोहरे से राहत (ETV BHARAT)

दिल्ली में आज कैसा है मौसम
दिल्ली में आज सुबह भी हल्का कोहरा और स्मॉग की चादर छाई हुई है. तस्वीरें दिल्ली के एम्स फ्लाईओवर के आसपास के इलाके की है जहां देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे के साथ प्रदूषण की चादर साफ नजर आ रही है.

बीते दो दिन की तुलना में AQI में सुधार
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 328 गाजियाबाद में 333 ग्रेटर नोएडा में 338 और नोएडा में 312 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में एक वेरिएबल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के आर. के. पुरम में 342 और एम्स के आसपास 334 अंक बना हुआ हैं.

