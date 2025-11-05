ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, अस्पताल में बढ़े केस, AQI अब भी गंभीर, जानिए बाकी इलाकों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.

प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान
प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2025 at 7:34 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. सुबह और शाम को बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सुबह कोहरे की परत भी देखी जा रही है. प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 अंक बना हुआ है.

मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिन तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार 5 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में साफ आसमान के साथ सुबह धुंध या हल्का कोहरा रहने की संभावना है. इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.


प्रदूषण से आंखों में जलन

बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोग बीते एक महीने से लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हवा में प्रदूषण का शहर लोगों के लिए आफत बन चुका है. सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो अपना अधिकतर समय खुली हवा में बिताते हैं. सबसे बड़ी समस्या आंखों में जलन है. खुली हवा में ज्यादा देर तक रहने पर लोगों की आंखों में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने पर भी काफी देर तक आंखों में जलन रहती है. फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ प्रदूषण का जहर फैला हुआ है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर खराब श्रेणी में माना जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस लेने में समस्या हो सकती है. ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट बता रही है.

डॉ राकेश कुमार गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रदूषण के काऱण आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ी
गाजियाबाद की डिप्टी सीएमओ डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है. प्रदूषण के स्तर में हुए इजाफे के बाद अस्पताल में आंखों की ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है. प्रदूषण बढ़ने के बाद लोगों को आंखों में शिकायत हो रही है. जो लोग अधिकतर समय खुली हवा में बताते हैं उन्हें आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. अस्पतालों में सांस के मरीज भी बढ़े हैं. प्रदूषण से एहतियात जरूरी है. प्रोटीन युक्त डाइट ले और शरीर को हाइड्रेट रखें. ताकि बेहतर इम्यूनिटी होने से प्रदूषण का शरीर पर कम इफेक्ट पड़े.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-233

अलीपुर269
शादीपुर312
एनएसआईडी द्वारका261
आईटीओ277
सीसीफोर्ट261
मंदिर मार्ग201
आरके पुरम223
आयानगर228
लोधी रोड203
नॉर्थ केंपस220
CRRI मथुरा रोड262
पूसा216
आईजीआई एयरपोर्ट163
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम248
नेहरू नगर260
द्वारका सेक्टर189
पटपड़गंज250
अशोक विहार238
सोनिया विहार240
जहांगीरपुरी240
रोहिणी253
विवेक विहार271
नजफगढ़269
नरेला271
ओखला फेस-2247
वजीरपुर261
बवाना290
श्री अरबिंदो मार्ग140
मुंडका283
पूसा281
आनंद विहार281
आरके पुरम308
IBHAS दिलशाद गार्डन208
लोधी रोड146
बुराड़ी क्रॉसिंग245
डीटीयू187
श्री अरबिंदो मार्ग140


जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 237

गाजियाबाद के इलाकों का एक्यूआई लेवल
गाजियाबाद के इलाकों का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)
जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 248-205
नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का एक्यूआई लेवल
नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

