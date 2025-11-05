ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, अस्पताल में बढ़े केस, AQI अब भी गंभीर, जानिए बाकी इलाकों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार 5 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में साफ आसमान के साथ सुबह धुंध या हल्का कोहरा रहने की संभावना है. इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिन तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. सुबह और शाम को बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सुबह कोहरे की परत भी देखी जा रही है. प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 अंक बना हुआ है.



प्रदूषण से आंखों में जलन

बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोग बीते एक महीने से लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हवा में प्रदूषण का शहर लोगों के लिए आफत बन चुका है. सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो अपना अधिकतर समय खुली हवा में बिताते हैं. सबसे बड़ी समस्या आंखों में जलन है. खुली हवा में ज्यादा देर तक रहने पर लोगों की आंखों में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने पर भी काफी देर तक आंखों में जलन रहती है. फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ प्रदूषण का जहर फैला हुआ है.



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर खराब श्रेणी में माना जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस लेने में समस्या हो सकती है. ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट बता रही है.

डॉ राकेश कुमार गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रदूषण के काऱण आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ी

गाजियाबाद की डिप्टी सीएमओ डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है. प्रदूषण के स्तर में हुए इजाफे के बाद अस्पताल में आंखों की ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है. प्रदूषण बढ़ने के बाद लोगों को आंखों में शिकायत हो रही है. जो लोग अधिकतर समय खुली हवा में बताते हैं उन्हें आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. अस्पतालों में सांस के मरीज भी बढ़े हैं. प्रदूषण से एहतियात जरूरी है. प्रोटीन युक्त डाइट ले और शरीर को हाइड्रेट रखें. ताकि बेहतर इम्यूनिटी होने से प्रदूषण का शरीर पर कम इफेक्ट पड़े.



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.



जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-233

अलीपुर 269 शादीपुर 312 एनएसआईडी द्वारका 261 आईटीओ 277 सीसीफोर्ट 261 मंदिर मार्ग 201 आरके पुरम 223 आयानगर 228 लोधी रोड 203 नॉर्थ केंपस 220 CRRI मथुरा रोड 262 पूसा 216 आईजीआई एयरपोर्ट 163 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 248 नेहरू नगर 260 द्वारका सेक्टर 189 पटपड़गंज 250 अशोक विहार 238 सोनिया विहार 240 जहांगीरपुरी 240 रोहिणी 253 विवेक विहार 271 नजफगढ़ 269 नरेला 271 ओखला फेस-2 247 वजीरपुर 261 बवाना 290 श्री अरबिंदो मार्ग 140 मुंडका 283 पूसा 281 आनंद विहार 281 आरके पुरम 308 IBHAS दिलशाद गार्डन 208 लोधी रोड 146 बुराड़ी क्रॉसिंग 245 डीटीयू 187 श्री अरबिंदो मार्ग 140



जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 237

गाजियाबाद के इलाकों का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

