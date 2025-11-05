दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, अस्पताल में बढ़े केस, AQI अब भी गंभीर, जानिए बाकी इलाकों का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.
Published : November 5, 2025 at 7:34 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. सुबह और शाम को बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सुबह कोहरे की परत भी देखी जा रही है. प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 अंक बना हुआ है.
मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिन तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/yCjPjQRNHr— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2025
#WATCH दिल्ली: दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो लोधी रोड से है। pic.twitter.com/yTClaqqseb— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2025
प्रदूषण से आंखों में जलन
बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोग बीते एक महीने से लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हवा में प्रदूषण का शहर लोगों के लिए आफत बन चुका है. सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो अपना अधिकतर समय खुली हवा में बिताते हैं. सबसे बड़ी समस्या आंखों में जलन है. खुली हवा में ज्यादा देर तक रहने पर लोगों की आंखों में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने पर भी काफी देर तक आंखों में जलन रहती है. फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ प्रदूषण का जहर फैला हुआ है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर खराब श्रेणी में माना जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस लेने में समस्या हो सकती है. ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट बता रही है.
प्रदूषण के काऱण आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ी
गाजियाबाद की डिप्टी सीएमओ डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है. प्रदूषण के स्तर में हुए इजाफे के बाद अस्पताल में आंखों की ओपीडी में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है. प्रदूषण बढ़ने के बाद लोगों को आंखों में शिकायत हो रही है. जो लोग अधिकतर समय खुली हवा में बताते हैं उन्हें आंखों में जलन की शिकायत हो रही है. अस्पतालों में सांस के मरीज भी बढ़े हैं. प्रदूषण से एहतियात जरूरी है. प्रोटीन युक्त डाइट ले और शरीर को हाइड्रेट रखें. ताकि बेहतर इम्यूनिटी होने से प्रदूषण का शरीर पर कम इफेक्ट पड़े.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-233
|अलीपुर
|269
|शादीपुर
|312
|एनएसआईडी द्वारका
|261
|आईटीओ
|277
|सीसीफोर्ट
|261
|मंदिर मार्ग
|201
|आरके पुरम
|223
|आयानगर
|228
|लोधी रोड
|203
|नॉर्थ केंपस
|220
|CRRI मथुरा रोड
|262
|पूसा
|216
|आईजीआई एयरपोर्ट
|163
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
|248
|नेहरू नगर
|260
|द्वारका सेक्टर
|189
|पटपड़गंज
|250
|अशोक विहार
|238
|सोनिया विहार
|240
|जहांगीरपुरी
|240
|रोहिणी
|253
|विवेक विहार
|271
|नजफगढ़
|269
|नरेला
|271
|ओखला फेस-2
|247
|वजीरपुर
|261
|बवाना
|290
|श्री अरबिंदो मार्ग
|140
|मुंडका
|283
|पूसा
|281
|आनंद विहार
|281
|आरके पुरम
|308
|IBHAS दिलशाद गार्डन
|208
|लोधी रोड
|146
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|245
|डीटीयू
|187
|श्री अरबिंदो मार्ग
|140
जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 237
