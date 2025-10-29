ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! AQI अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया था. तकरीबन महीने भर से लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं. हवा की सुस्त हो रही रफ्तार और मौसम में हो रहा बदलाव प्रदूषण बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो प्रदूषण छठ सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. आलम यह है की दिल्ली एनसीआर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब हो रही हो. दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं.

का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स

में बरकरार है. खराब श्रेणी का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर लंबे समय तक हवा में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में सुविधा हो सकती है.

वहीं, दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के पार है. यानी की "बहुत खराब श्रेणी" में है. जिसे रेड जोन भी कहा जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस संबंधी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है.



प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है. गाजियाबाद की डिप्टी CMO राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक जिले के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सांस के मरीजों में तकरीबन 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है. प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष इतिहास बरतनी चाहिए. जो लोग पहले से सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी से बातचीत (ETV Bharat)

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी के मुताबिक, प्रदूषण से बचना ही एकमात्र उपाय है. प्रदूषण से बचने के लिए चार लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं. मास्क का प्रयोग PM 2.5 और PM 10 को सांस के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचने से काफी हद तक रोकता है. प्रदूषण स्तर ज्यादा होने पर खुले में एक्सरसाइज आदि करने से बचना चाहिए. विशेष कर सुबह और शाम के वक्त जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है तो खुली हवा में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे कि शरीर हाइड्रेट रह सके.

अलीपुर 264.00 आनंद विहार 307.00 अशोक विहार 302.00 आयानगर 220.00 वबाना 322.00 बुराड़ी क्रॉसिंग 283.00 CRRI मथुरा रोड 252.00 चांदनी चौक Insufficient data available in last 24 hours. डीटीयू 172.00 डॉ करनी सिंह शूटिंग रेंज 268.00 द्वारका सेक्टर 8 298.00 IGI Airport 233.00 इबाश, दिलशाद गॉर्डन 259.00 आईटीओ 306.00 जहांगीरपुरी 295.00 जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम 286.00 लोधी रोड, दिल्ली - आईआईटीएम 219.00 लोधी रोड, दिल्ली - IMD 260.00 मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम 278.00 मंदिर मार्ग 276.00 मुडंका 315.00 NSIT द्वारका 177.00 नजफगढ़ 288.00 नरेला 269.00 नेहरू नगर 294.00 नॉर्थ कैंपस 241.00 ओखला फेस-2 270.00 पड़पड़गंज 291.00 पंजाबी बाग 300.00 पूसा 292.00 पूसा 257.00 आरके पुरम 308.00 रोहिणी 322.00 शादीपुर 253.00 सिरीफोर्ट 326.00 सोनिया विहार 301.00 श्री अरबिंदो मार्ग 174.00 विवेक विहार 309.00 वजीरपुर 330.00

सोर्स- cpcb

जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

वसुंधरा 297 इंदिरापुरम 210 संजय नगर 227 लोनी 259



जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

सेक्टर 62 210 सेक्टर 125 241 सेक्टर 1 243 सेक्टर 116 287 नॉलेज पार्क 3 265 नॉलेज पार्क 5 250

