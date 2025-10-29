ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! AQI अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.

धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर
धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 7:47 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. आलम यह है की दिल्ली एनसीआर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब हो रही हो. दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं.

अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया था. तकरीबन महीने भर से लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं. हवा की सुस्त हो रही रफ्तार और मौसम में हो रहा बदलाव प्रदूषण बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो प्रदूषण छठ सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक
दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है. खराब श्रेणी का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर लंबे समय तक हवा में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में सुविधा हो सकती है.

वहीं, दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के पार है. यानी की "बहुत खराब श्रेणी" में है. जिसे रेड जोन भी कहा जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस संबंधी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है.

प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है. गाजियाबाद की डिप्टी CMO राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक जिले के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सांस के मरीजों में तकरीबन 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है. प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष इतिहास बरतनी चाहिए. जो लोग पहले से सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी से बातचीत (ETV Bharat)
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी पी त्यागी के मुताबिक, प्रदूषण से बचना ही एकमात्र उपाय है. प्रदूषण से बचने के लिए चार लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं. मास्क का प्रयोग PM 2.5 और PM 10 को सांस के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचने से काफी हद तक रोकता है. प्रदूषण स्तर ज्यादा होने पर खुले में एक्सरसाइज आदि करने से बचना चाहिए. विशेष कर सुबह और शाम के वक्त जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है तो खुली हवा में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे कि शरीर हाइड्रेट रह सके. जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
अलीपुर264.00
आनंद विहार307.00
अशोक विहार302.00
आयानगर220.00
वबाना322.00
बुराड़ी क्रॉसिंग283.00
CRRI मथुरा रोड252.00
चांदनी चौकInsufficient data available in last 24 hours.
डीटीयू172.00
डॉ करनी सिंह शूटिंग रेंज268.00
द्वारका सेक्टर 8298.00
IGI Airport 233.00
इबाश, दिलशाद गॉर्डन259.00
आईटीओ306.00
जहांगीरपुरी295.00
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम286.00
लोधी रोड, दिल्ली - आईआईटीएम219.00
लोधी रोड, दिल्ली - IMD260.00
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम278.00
मंदिर मार्ग276.00
मुडंका315.00
NSIT द्वारका177.00
नजफगढ़288.00
नरेला269.00
नेहरू नगर294.00
नॉर्थ कैंपस241.00
ओखला फेस-2270.00
पड़पड़गंज291.00
पंजाबी बाग300.00
पूसा292.00
पूसा257.00
आरके पुरम308.00
रोहिणी322.00
शादीपुर253.00
सिरीफोर्ट326.00
सोनिया विहार301.00
श्री अरबिंदो मार्ग174.00
विवेक विहार309.00
वजीरपुर330.00

सोर्स- cpcb

जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

वसुंधरा297
इंदिरापुरम210
संजय नगर227
लोनी259


जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

सेक्टर 62210
सेक्टर 125241
सेक्टर 1243
सेक्टर 116287
नॉलेज पार्क 3265
नॉलेज पार्क 5250

