दिल्ली-NCR में प्रदूषण से घुटने लगा दम! कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI, डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.
Published : November 4, 2025 at 7:41 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के मौसम तेजी से बदलाव हो रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में काफी तेज धूप रही. दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा जबकि रात ढलते-ढलते तापमान गिरने की वजह से लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 अंक बना हुआ है.
हवा में हर तरफ प्रदूषण का जहर घुल रहा है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत यह है की कुछ घंटे खुली हवा में बिताने के बाद लोगों को आंखों में जलन और गले में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने के बाद भी जलन जाने का नाम नहीं ले रही है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को चैन की सांस मिल सके. कहीं भी सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.
#WATCH दिल्ली: अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। इलाके का AQI 392 है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा है। pic.twitter.com/8tV4H7M4LT— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025
प्रदूषण से सांस लेने में हो सकती है दिक्कत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर के हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है. दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का प्रदूषण स्तर Red Zone यानी कि "बेहद ख़राब" श्रेणी में है. बेहद खराब श्रेणी का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर बताया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और लंबे समय तक खुले हुए में सांस लेने पर "रेस्पिरेटरी इलनेस" हो सकती है. ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोग सांस लेने से भी बीमार हो सकते हैं.
डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव
गाजियाबाद की जिला एमएमजी अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉ संतराम वर्मा के मुताबिक, मौजूदा दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ है. प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एकमात्र उपाय एहतियात बरतना है. प्रदूषण स्तर अधिक होने पर मास्क का उपयोग करना कारगर साबित हो सकता है. प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए अन्यथा घर में रहना चाहिए. खुली हवा के मुकाबले घर के अंदर प्रदूषण का स्तर कम होता है. प्रदूषण के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद आवश्यक है. प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए जिससे कि शरीर की इम्युनिटी बेहतर हो सके. बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है, प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो लोधी रोड से है। pic.twitter.com/YYWI5u0k8o— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-309
|अलीपुर
|421
|शादीपुर
|308
|एनएसआईडी द्वारका
|292
|आईटीओ
|347
|सीसीफोर्ट
|297
|मंदिर मार्ग
|292
|आरके पुरम
|396
|आयानगर
|261
|लोधी रोड
|204
|नॉर्थ केंपस
|251
|CRRI मथुरा रोड
|282
|पूसा
|185
|आईजीआई एयरपोर्ट
|290
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
|252
|नेहरू नगर
|323
|द्वारका सेक्टर
|280
|पटपड़गंज
|341
|अशोक विहार
|236
|सोनिया विहार
|440
|जहांगीरपुरी
|286
|रोहिणी
|394
|विवेक विहार
|391
|नजफगढ़
|227
|नरेला
|388
|ओखला फेस-2
|279
|वजीरपुर
|401
|बवाना
|395
|श्री अरबिंदो मार्ग
|152
|मुंडका
|253
|पूसा
|281
|आनंद विहार
|384
|आरके पुरम
|308
|IBHAS दिलशाद गार्डन
|234
|लोधी रोड
|263
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|393
|डीटीयू
|293
|श्री अरबिंदो मार्ग
|152
जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 375
|वसुंधरा
|390
|इंदिरापुरम
|332
|संजय नगर
|360
|लोनी
|418
जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 329
|सेक्टर 62
|318
|सेक्टर 125
|340
|सेक्टर 1
|301
|सेक्टर 116
|353
|नॉलेज पार्क 3
|299
|नॉलेज पार्क 5
|338
