दिल्ली-NCR में प्रदूषण से घुटने लगा दम! कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI, डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के मौसम तेजी से बदलाव हो रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में काफी तेज धूप रही. दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा जबकि रात ढलते-ढलते तापमान गिरने की वजह से लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 अंक बना हुआ है.



हवा में हर तरफ प्रदूषण का जहर घुल रहा है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत यह है की कुछ घंटे खुली हवा में बिताने के बाद लोगों को आंखों में जलन और गले में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने के बाद भी जलन जाने का नाम नहीं ले रही है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को चैन की सांस मिल सके. कहीं भी सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.

प्रदूषण से सांस लेने में हो सकती है दिक्कत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर के हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है. दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का प्रदूषण स्तर Red Zone यानी कि "बेहद ख़राब" श्रेणी में है. बेहद खराब श्रेणी का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर बताया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और लंबे समय तक खुले हुए में सांस लेने पर "रेस्पिरेटरी इलनेस" हो सकती है. ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोग सांस लेने से भी बीमार हो सकते हैं.