ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से घुटने लगा दम! कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI, डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.

कई इलाकों में AQI ने पार किया खतरनाक निशान
कई इलाकों में AQI ने पार किया खतरनाक निशान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 7:41 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के मौसम तेजी से बदलाव हो रहा है. बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में काफी तेज धूप रही. दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी सोमवार का दिन बेहद गर्म रहा जबकि रात ढलते-ढलते तापमान गिरने की वजह से लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 अंक बना हुआ है.

हवा में हर तरफ प्रदूषण का जहर घुल रहा है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत यह है की कुछ घंटे खुली हवा में बिताने के बाद लोगों को आंखों में जलन और गले में जलन का एहसास हो रहा है. बार-बार आंखों को धोने के बाद भी जलन जाने का नाम नहीं ले रही है. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं. फिलहाल, दिल्ली एनसीआर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को चैन की सांस मिल सके. कहीं भी सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.

प्रदूषण से सांस लेने में हो सकती है दिक्कत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली एनसीआर के हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है. दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का प्रदूषण स्तर Red Zone यानी कि "बेहद ख़राब" श्रेणी में है. बेहद खराब श्रेणी का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर बताया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और लंबे समय तक खुले हुए में सांस लेने पर "रेस्पिरेटरी इलनेस" हो सकती है. ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोग सांस लेने से भी बीमार हो सकते हैं.

डॉ संतराम वर्मा ने प्रदूषण पर दिए अहम सुझाव (ETV Bharat)

डॉक्टर ने दिए ये अहम सुझाव
गाजियाबाद की जिला एमएमजी अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉ संतराम वर्मा के मुताबिक, मौजूदा दिनों में प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ है. प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एकमात्र उपाय एहतियात बरतना है. प्रदूषण स्तर अधिक होने पर मास्क का उपयोग करना कारगर साबित हो सकता है. प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए अन्यथा घर में रहना चाहिए. खुली हवा के मुकाबले घर के अंदर प्रदूषण का स्तर कम होता है. प्रदूषण के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद आवश्यक है. प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए जिससे कि शरीर की इम्युनिटी बेहतर हो सके. बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
कई इलाकों में AQI ने पार किया खतरनाक निशान
कई इलाकों में AQI ने पार किया खतरनाक निशान (ETV Bharat)

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-309

अलीपुर421
शादीपुर308
एनएसआईडी द्वारका292
आईटीओ347
सीसीफोर्ट297
मंदिर मार्ग292
आरके पुरम396
आयानगर261
लोधी रोड204
नॉर्थ केंपस251
CRRI मथुरा रोड282
पूसा185
आईजीआई एयरपोर्ट290
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम252
नेहरू नगर323
द्वारका सेक्टर280
पटपड़गंज341
अशोक विहार236
सोनिया विहार440
जहांगीरपुरी286
रोहिणी394
विवेक विहार391
नजफगढ़227
नरेला388
ओखला फेस-2279
वजीरपुर401
बवाना395
श्री अरबिंदो मार्ग152
मुंडका253
पूसा281
आनंद विहार384
आरके पुरम308
IBHAS दिलशाद गार्डन234
लोधी रोड263
बुराड़ी क्रॉसिंग393
डीटीयू293
श्री अरबिंदो मार्ग152


जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 375

वसुंधरा390
इंदिरापुरम332
संजय नगर360
लोनी418

जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)- 329

सेक्टर 62318
सेक्टर 125340
सेक्टर 1301
सेक्टर 116353
नॉलेज पार्क 3299
नॉलेज पार्क 5338

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड की आहट, प्रदूषण का स्तर भी चढ़ा, जानें आज के मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल

TAGGED:

POLLUTION NEWS
DELHI AIR QUALITY INDEX
DELHI WEATHER FORECAST
GHAZIABAD POLLUTION NEWS
DELHI NCR WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.