दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 300 के पार, जानिए बाकी इलाकों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. देर रात और सुबह के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच दिल्ली की हवा भी लगातार खराब होती जा रही है. दिल्ली एनसीआर वालों को अब सावधान रहने की आवश्यकता है. केंद्रीय प्रदूषण एवं निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 अंक बना है जो की गंभीर श्रेणी में आता है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड को लेकर अलर्ट किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके साथ ही दिल्ली में चारों तरफ सुबह से ही कोहरा और प्रदूषण की चादर छाई हुई है.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

Alipur, Delhi - DPCC 354.00 Anand Vihar, Delhi - DPCC 364.00 Ashok Vihar, Delhi - DPCC 362.00 Aya Nagar, Delhi - IMD 307.00 Bawana, Delhi - DPCC 370.00 Burari Crossing, Delhi - IMD 380.00 CRRI Mathura Road, Delhi - IMD 341.00 Chandni Chowk, Delhi - IITM 347.00 DTU, Delhi - CPCB 242.00 Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC 333.00 Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC 340.00 IGI Airport (T3), Delhi - IMD 285.00 IHBAS, Dilshad Garden, Delhi - CPCB 301.00 ITO, Delhi - CPCB 99.00 Jahangirpuri, Delhi - DPCC 340.00 Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC 328.00 Lodhi Road, Delhi - IITM 210.00 Lodhi Road, Delhi - IMD 310.00 Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC 304.00 Mandir Marg, Delhi - DPCC 318.00 Mundka, Delhi - DPCC 341.00 NSIT Dwarka, Delhi - CPCB 259.00 Najafgarh, Delhi - DPCC 186.00 Narela, Delhi - DPCC 382.00 Nehru Nagar, Delhi - DPCC 338.00 North Campus, DU, Delhi - IMD 331.00 Okhla Phase-2, Delhi - DPCC 323.00 Patparganj, Delhi - DPCC 336.00 Punjabi Bagh, Delhi - DPCC 353.00 Pusa, Delhi - DPCC 337.00 Pusa, Delhi - IMD 318.00 R K Puram, Delhi - DPCC 342.00 Rohini, Delhi - DPCC 360.00 Shadipur, Delhi - CPCB 335.00 Sirifort, Delhi - CPCB 344.00 Sonia Vihar, Delhi - DPCC 357.00 Sri Aurobindo Marg, Delhi - DPCC 195.00 Vivek Vihar, Delhi - DPCC 381.00 Wazirpur, Delhi - DPCC 385.00

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है

केंद्रीय प्रदूषण एवं निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 अंक बना है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 298 गाजियाबाद में 301 गुरुग्राम में 305 ग्रेटर नोएडा में 299 नोएडा में 288 अंक बना हुआ है, जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

