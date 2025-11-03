दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 300 के पार, जानिए बाकी इलाकों का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 अंक बना हुआ है.
Published : November 3, 2025 at 7:56 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. देर रात और सुबह के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच दिल्ली की हवा भी लगातार खराब होती जा रही है. दिल्ली एनसीआर वालों को अब सावधान रहने की आवश्यकता है. केंद्रीय प्रदूषण एवं निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 अंक बना है जो की गंभीर श्रेणी में आता है.
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.
#WATCH | दिल्ली | प्रदूषण कम करने के उपाय के तौर पर कर्तव्य पथ के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार क्षेत्र में AQI 307 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/Go5ouGlzoy— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2025
आने वाले दिनों का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड को लेकर अलर्ट किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके साथ ही दिल्ली में चारों तरफ सुबह से ही कोहरा और प्रदूषण की चादर छाई हुई है.
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|Alipur, Delhi - DPCC
|354.00
|Anand Vihar, Delhi - DPCC
|364.00
|Ashok Vihar, Delhi - DPCC
|362.00
|Aya Nagar, Delhi - IMD
|307.00
|Bawana, Delhi - DPCC
|370.00
|Burari Crossing, Delhi - IMD
|380.00
|CRRI Mathura Road, Delhi - IMD
|341.00
|Chandni Chowk, Delhi - IITM
|347.00
|DTU, Delhi - CPCB
|242.00
|Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC
|333.00
|Dwarka-Sector 8, Delhi - DPCC
|340.00
|IGI Airport (T3), Delhi - IMD
|285.00
|IHBAS, Dilshad Garden, Delhi - CPCB
|301.00
|ITO, Delhi - CPCB
|99.00
|Jahangirpuri, Delhi - DPCC
|340.00
|Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC
|328.00
|Lodhi Road, Delhi - IITM
|210.00
|Lodhi Road, Delhi - IMD
|310.00
|Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC
|304.00
|Mandir Marg, Delhi - DPCC
|318.00
|Mundka, Delhi - DPCC
|341.00
|NSIT Dwarka, Delhi - CPCB
|259.00
|Najafgarh, Delhi - DPCC
|186.00
|Narela, Delhi - DPCC
|382.00
|Nehru Nagar, Delhi - DPCC
|338.00
|North Campus, DU, Delhi - IMD
|331.00
|Okhla Phase-2, Delhi - DPCC
|323.00
|Patparganj, Delhi - DPCC
|336.00
|Punjabi Bagh, Delhi - DPCC
|353.00
|Pusa, Delhi - DPCC
|337.00
|Pusa, Delhi - IMD
|318.00
|R K Puram, Delhi - DPCC
|342.00
|Rohini, Delhi - DPCC
|360.00
|Shadipur, Delhi - CPCB
|335.00
|Sirifort, Delhi - CPCB
|344.00
|Sonia Vihar, Delhi - DPCC
|357.00
|Sri Aurobindo Marg, Delhi - DPCC
|195.00
|Vivek Vihar, Delhi - DPCC
|381.00
|Wazirpur, Delhi - DPCC
|385.00
दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है
केंद्रीय प्रदूषण एवं निमंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 अंक बना है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 298 गाजियाबाद में 301 गुरुग्राम में 305 ग्रेटर नोएडा में 299 नोएडा में 288 अंक बना हुआ है, जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
