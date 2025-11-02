ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI, जानिए बाकी इलाकों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:50 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है.

धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर
धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 7:41 AM IST

Updated : November 2, 2025 at 8:13 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि राज्यों में ठंड महसूस होने लगी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार कल शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अगर बात प्रदूषण की करें तो राजधानी की हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:50 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है जो कि सबसे खराब श्रेणी में आता है.

प्रदूषण पर लोगों की राय (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने सुबह 6 बजे आईटीओ क्षेत्र से प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का जायज़ा लिया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की.

करीब दस साल से दिल्ली में रह रहे सुल्तान अहमद ने बताया कि “दिल्ली में चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन प्रदूषण पर काबू पाने में सब नाकाम रही हैं. सुबह-सुबह हवा में इतनी धुंध और धुआं रहता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. वहीं, दिल्ली निवासी ऋषभ, जो रोजाना साइकलिंग करते हैं उन्होंने ने बताया कि “इस समय दिल्ली में हवा की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है. सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश जैसी योजनाएं बनाती है, लेकिन वह केवल ट्रायल तक सीमित रह जाती हैं और परिणाम शून्य रहता है.”

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान
भारतीय मौसम विभाग ने आज रविवार सुबह के लिए हल्के कोहरे का अनुमान जताया है. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. 1 से 3 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध छाई रह सकती है. 4 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:50 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 अंक बना हुआ है जो कि सबसे खराब श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 325 ग्रेटर नोएडा में 308 गाजियाबाद में 322 और नोएडा में 301 अंक बना हुआ है.

सुबह 6 बजे का दृश्य
सुबह 6 बजे का दृश्य (ETV Bharat)

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

Alipur374.00
Anand Vihar384.00
Ashok Vihar, Delhi - DPCC397.00
Aya Nagar365.00
Bawana410.00
Burari Crossing403.00
CRRI Mathura Road390.00
Chandni Chowk407.00
DTU286.00
Dr. Karni Singh Shooting Range383.00
Dwarka-Sector 8401.00
IGI Airport (T3)360.00
IHBAS, Dilshad Garden261.00
ITO307.00
Jahangirpuri399.00
Jawaharlal Nehru Stadium386.00
Lodhi Road306.00
Lodhi Road355.00
Major Dhyan Chand National Stadium350.00
Mandir Marg360.00
Mundka401.00
NSIT Dwarka254.00
Najafgarh365.00
Narela383.00
Nehru Nagar399.00
North Campus375.00
Okhla Phase-2377.00
Patparganj373.00
Punjabi Bagh398.00
Pusa, Delhi - DPCC399.00
Pusa, Delhi - IMD375.00
R K Puram418.00
Rohini409.00
Shadipur362.00
Sirifort399.00
Sonia Vihar370.00
Sri Aurobindo Marg313.00
Vivek Vihar399.00
Wazirpur426.00
Chandkheda77.00

