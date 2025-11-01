ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! AQI अभी भी 'खराब' श्रेणी में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

भले ही एक यूआई में थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध हो. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ हवा में प्रदूषण का जहर मौजूद है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में रात के समय ठंड बढ़ रही है. मौसम में बदलाव के चलते बादल छाए हैं, जिससे दिन में भी लोग हल्के गर्म कपड़ों में दिख रहे हैं. आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी ठंड उस तरीके की नहीं पड़ रही. तो वही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में बीते दिनों के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार है.

गाजियाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन (ETV Bharat)

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (ETV Bharat)

में दर्ज किया गया है. 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब बताया जाता है. यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में हो तो लंबे समय तक खुली हवा में रहने पर सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है. वहीं, दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण हवा की सुस्त रफ्तार बताई जा रही है. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने की संभावना है.फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ हवा में सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध की चादर भी दिखाई दे रही है. खुली हवा में ज्यादा समय तक रहने पर लोगों को आंखों में जलन आदि की शिकायत के साथ साथ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सुबह और शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में पार्कों में काफी भीड़ दिखाई देती थी. कहीं बुजुर्ग ग्रुप में बैठे दिखाई देते थे तो कहीं कसरत करते करते हुए देखे थे लेकिन प्रदूषण बढ़ने के बाद पार्कों में बुजुर्ग ना की बराबर दिखाई दे रहे हैं.गाजियाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने के बाद अस्पतालों में साथ संबंधित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. प्रदूषण से बचाव ही एकमात्र उपाय है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए. बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना कारगर साबित हो सकता है. शरीर को हाइड्रेट रखने की आवश्यकता है.; जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें प्रदूषण स्तर बढ़ने पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए खुद से इलाज करने से बचना चाहिए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

अलीपुर 246 शादीपुर 210 एनएसआईडी द्वारका 211 आईटीयो 270 सीसीफोर्ट 285 मंदिर मार्ग 197 आरके पुरम 284 आयानगर 174 लोधी रोड 177 नॉर्थ केंपस 224 CRRI मथुरा रोड 158 पूसा 185 आईजीआई एयरपोर्ट 175 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 242 नेहरू नग 257 द्वारका सेक्टर 257 पटपड़गंज 261 अशोक विहार 282 सोनिया विहार 269 जहांगीरपुरी: 286 रोहिणी 274 विवेक विहार 273 नजफगढ़ 215 नरेला 273 ओखला फेस-2 283 वजीरपुर 232 बवाना 292 श्री अरबिंदो मार्ग 150 मुंडका 253 पूसा 221 आनंद विहार 285 आरके पुरम 308.00 IBHAS दिलशाद गार्डन 119 लोधी रोड 149 बुराड़ी क्रॉसिंग 247 डीटीयू 176 श्री अरबिंदो मार्ग 174.00





जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

वसुंधरा 282 इंदिरापुरम 177 संजय नगर 182 लोनी 259



जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

सेक्टर 62 157 सेक्टर 125 264 सेक्टर 1 243 सेक्टर 116 252 नॉलेज पार्क 3 186 नॉलेज पार्क 5 185

