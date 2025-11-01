ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! AQI अभी भी 'खराब' श्रेणी में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.

धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर
धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 1, 2025 at 7:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में रात के समय ठंड बढ़ रही है. मौसम में बदलाव के चलते बादल छाए हैं, जिससे दिन में भी लोग हल्के गर्म कपड़ों में दिख रहे हैं. आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी ठंड उस तरीके की नहीं पड़ रही. तो वही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में बीते दिनों के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार है.

भले ही एक यूआई में थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध हो. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ हवा में प्रदूषण का जहर मौजूद है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स
"खराब श्रेणी" में दर्ज किया गया है. 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब बताया जाता है. यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में हो तो लंबे समय तक खुली हवा में रहने पर सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है. वहीं, दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण हवा की सुस्त रफ्तार बताई जा रही है. यदि हवा की रफ्तार बढ़ती है तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने की संभावना है.
फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ हवा में सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध की चादर भी दिखाई दे रही है. खुली हवा में ज्यादा समय तक रहने पर लोगों को आंखों में जलन आदि की शिकायत के साथ साथ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सुबह और शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में पार्कों में काफी भीड़ दिखाई देती थी. कहीं बुजुर्ग ग्रुप में बैठे दिखाई देते थे तो कहीं कसरत करते करते हुए देखे थे लेकिन प्रदूषण बढ़ने के बाद पार्कों में बुजुर्ग ना की बराबर दिखाई दे रहे हैं.
गाजियाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन (ETV Bharat)
गाजियाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने के बाद अस्पतालों में साथ संबंधित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. प्रदूषण से बचाव ही एकमात्र उपाय है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए. बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना कारगर साबित हो सकता है. शरीर को हाइड्रेट रखने की आवश्यकता है.; जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें प्रदूषण स्तर बढ़ने पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए खुद से इलाज करने से बचना चाहिए. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण (ETV Bharat)

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

अलीपुर246
शादीपुर 210
एनएसआईडी द्वारका211
आईटीयो270
सीसीफोर्ट285
मंदिर मार्ग197
आरके पुरम284
आयानगर 174
लोधी रोड177
नॉर्थ केंपस224
CRRI मथुरा रोड158
पूसा185
आईजीआई एयरपोर्ट175
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम242
नेहरू नग257
द्वारका सेक्टर257
पटपड़गंज261
अशोक विहार282
सोनिया विहार 269
जहांगीरपुरी:286
रोहिणी274
विवेक विहार273
नजफगढ़215
नरेला273
ओखला फेस-2283
वजीरपुर232
बवाना292
श्री अरबिंदो मार्ग150
मुंडका253
पूसा221
आनंद विहार285
आरके पुरम308.00
IBHAS दिलशाद गार्डन119
लोधी रोड149
बुराड़ी क्रॉसिंग247
डीटीयू176
श्री अरबिंदो मार्ग174.00



जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

वसुंधरा282
इंदिरापुरम177
संजय नगर182
लोनी259


जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

सेक्टर 62157
सेक्टर 125264
सेक्टर 1243
सेक्टर 116252
नॉलेज पार्क 3186
नॉलेज पार्क 5185

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड की आहट, प्रदूषण का स्तर भी चढ़ा, जानें आज के मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल

TAGGED:

GHAZIABAD POLLUTION NEWS
DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI WEATHER FORECAST
DELHI AIR QUALITY INDEX
DELHI NCR WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.