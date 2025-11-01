दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल! AQI अभी भी 'खराब' श्रेणी में, जानिए बाकी इलाकों का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बरकरार है.
Published : November 1, 2025 at 7:43 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में रात के समय ठंड बढ़ रही है. मौसम में बदलाव के चलते बादल छाए हैं, जिससे दिन में भी लोग हल्के गर्म कपड़ों में दिख रहे हैं. आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी ठंड उस तरीके की नहीं पड़ रही. तो वही दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में बीते दिनों के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार है.
भले ही एक यूआई में थोड़ा बहुत सुधार दर्ज किया गया है लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध हो. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ हवा में प्रदूषण का जहर मौजूद है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 270 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/Hg9fYIM2hV— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी रोड के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। pic.twitter.com/fGFZfKhuVl— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 1, 2025
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|अलीपुर
|246
|शादीपुर
|210
|एनएसआईडी द्वारका
|211
|आईटीयो
|270
|सीसीफोर्ट
|285
|मंदिर मार्ग
|197
|आरके पुरम
|284
|आयानगर
|174
|लोधी रोड
|177
|नॉर्थ केंपस
|224
|CRRI मथुरा रोड
|158
|पूसा
|185
|आईजीआई एयरपोर्ट
|175
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
|242
|नेहरू नग
|257
|द्वारका सेक्टर
|257
|पटपड़गंज
|261
|अशोक विहार
|282
|सोनिया विहार
|269
|जहांगीरपुरी:
|286
|रोहिणी
|274
|विवेक विहार
|273
|नजफगढ़
|215
|नरेला
|273
|ओखला फेस-2
|283
|वजीरपुर
|232
|बवाना
|292
|श्री अरबिंदो मार्ग
|150
|मुंडका
|253
|पूसा
|221
|आनंद विहार
|285
|आरके पुरम
|308.00
|IBHAS दिलशाद गार्डन
|119
|लोधी रोड
|149
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|247
|डीटीयू
|176
|श्री अरबिंदो मार्ग
|174.00
जानिए गाजियाबाद के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|वसुंधरा
|282
|इंदिरापुरम
|177
|संजय नगर
|182
|लोनी
|259
जानिए नोएडा-ग्रेडर नोएडा के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|सेक्टर 62
|157
|सेक्टर 125
|264
|सेक्टर 1
|243
|सेक्टर 116
|252
|नॉलेज पार्क 3
|186
|नॉलेज पार्क 5
|185
ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड की आहट, प्रदूषण का स्तर भी चढ़ा, जानें आज के मौसम का हाल
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल