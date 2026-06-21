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दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत; जानें अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट
दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 8:38 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का इन दिनों मौसम बदला हुआ है. कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप की वजह से दिल्ली में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. इस बीच अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है. दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. पालम में यह 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और आयानगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी दिल्ली में दोपहर के समय आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी है. शाम को भी हल्की बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं. हालांकि सुबह से आसमान में बादल छाए हुए है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री और 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. इसके बाद 22 जून को भी आंधी तूफान और बारिश के आसार है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट आ सकती है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकती है. वहीं, 23 जून से 26 जून तक, आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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