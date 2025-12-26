ETV Bharat / state

दिल्ली में फिर खराब होगा मौसम, घना कोहरा बनेगा मुसीबत, 5 डिग्री तापमान का अनुमान, मौसम विभाग ने दिया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने DENSE FOG का येलो अलर्ट जारी किया है.

कोहरे में इंडिया गेट भी नजर आना बंद हुआ (ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 8:04 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रभाव जारी है. कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सर्दी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 26 और 27 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुबह-शाम कम विजिबिलिटी और शीतलहर की संभावना जताई गई है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति पर कहा, "दिल्ली का मौसम अभी फिर खराब होगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिल्ली में कल के बाद फिर दिखाई देगा... मौसम विभाग के अनुसार धुंध बहुत आने की आशंका है. पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार भी दिल्ली का मौसम खराब होने की आशंका है. मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करूंगा कि चाहें GRAP-4 हटा दिया गया हो लेकिन कई चीजों पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा..."

दिल्ली में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने के साथ 22.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज हुआ. यह सामान्य से 1 डिग्री कम रहा. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 49 प्रतिशत रही. वहीं, रिज में पारा 8.6 दर्ज किया गया. इसके अलावा, आया नगर में 7.5, लोधी रोड में 6.4 व पालम में 7.0 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध रहेगी. ऐसे में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर तक आसमान साफ रहने के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है. दिल्ली में 27, 29, 30 और 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दिल्ली में आज AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है. हालांकि यह कल के मुकाबले ज्यादा है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283, गुरुग्राम में 298, गाजियाबाद में 295, ग्रेटर नोएडा में 275, नोएडा में 278 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

