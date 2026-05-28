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कुछ घंटों में बदलने वाला है दिल्ली का मौसम, तेज आंधी और बारिश देगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट

राजधानी में अगले 4 दिन गर्मी से राहत मिल सकती है, 28 से लेकर 31 मई तक हल्की बूंदाबांदी और आंधी का अनुमान है.

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दिल्ली में आंधी-बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 28, 2026 at 7:33 AM IST

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नई दिल्ली: भीषण गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों से बेहाल दिल्लीवालों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है. बृहस्पतिवार की शाम से मौसम बदलने के आसार हैं. दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, वहीं दूसरी ओर बुधवार को भी तेज धूप और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों की हालत खराब रही.

दिल्ली में अगले 4 दिन आंधी-बारिश का अनुमान

अधिकतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक 44.3 डिग्री दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 26.2 डिग्री रहा. हवा में नमी का स्तर 56 से 14 प्रतिशत रिकार्ड किया गया. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री के लिहाज से रिज क्षेत्र दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा. लोधी रोड पर लू वाली स्थिति भी बनी रही.

दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मौसम पर अब एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा. गुरुवार को दिन में झुलसाने वाली गर्मी बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं, लेकिन रात के समय तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

28 मई को येलो, 29 मई को ओरेंज अलर्ट

हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बूंदाबादी होने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188, गुरुग्राम में 193, गाजियाबाद में 172, ग्रेटर नोएडा में 182 और नोएडा में 178 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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