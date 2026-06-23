ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत; जानें बारिश को लेकर IMD का अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली समेत देश के उत्तर भारत के इलाकों में अभी मॉनसून की बारिश की बूंदों के गिरने में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन यहां गर्मी से थोड़ी राहत बेमौसम बरसात से मिल रही है. देश की राजधानी दिल्ली में भी कभी धूप तो कभी आसमान में काले बादल छाए रहने की वजह से थोड़ा गर्मी से राहत है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं पालम में सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद रिज में 24.6 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 25.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. जबकि लोधी रोड केंद्र पर न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के पू्र्वानुमान के मुताबिक 23 जून को तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है. दिल्ली-एनसीआर में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है.

मौसम विभाग ने 23 से 26 जून के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.