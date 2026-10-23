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दिल्ली-एनसीआर में तनी स्मॉग की चादर, हल्की ठंड के साथ प्रदूषण ने फुलाया दम, जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली में तनी स्मॉग की चादर ( ANI )

नई दिल्ली: सर्दियों की शुरुआत से पहले देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बन गया है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राजधानी दिल्ली में रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं. जबकि, दिन के समय भी मौसम आमतौर पर आरामदायक बना रहेगा. इस बीच, गुरुवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जबकि, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां पर आर्द्रता का स्तर 42 से 96 फीसदी तक रहा.

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को आसमान साफ रहने के चलते रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है. शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में धूप खिलने के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो सकता है.