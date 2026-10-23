दिल्ली-एनसीआर में तनी स्मॉग की चादर, हल्की ठंड के साथ प्रदूषण ने फुलाया दम, जानें IMD का नया अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है.
Published : October 23, 2026 at 8:47 AM IST
नई दिल्ली: सर्दियों की शुरुआत से पहले देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बन गया है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राजधानी दिल्ली में रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं. जबकि, दिन के समय भी मौसम आमतौर पर आरामदायक बना रहेगा. इस बीच, गुरुवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जबकि, न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां पर आर्द्रता का स्तर 42 से 96 फीसदी तक रहा.
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को आसमान साफ रहने के चलते रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है. शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन में धूप खिलने के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो सकता है.
#WATCH दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, कालिंदी कुंज के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 267 है, जिसे 'खराब' (Poor) श्रेणी में रखा गया है। https://t.co/wuvna2cS4s— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2026
हवाओं की स्थिति कैसी रहेगी?
उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली हल्की से मध्यम हवाएं दोपहर तक तेज हो सकती हैं, जो प्रदूषण को कुछ हद तक फैलाने में मदद करेंगी और लोगों को राहत देंगी. दिनभर धूप अच्छी रहेगी. साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें पूरे दिन महसूस होंगी, जिससे तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और दोपहर में गर्मी का अहसास होगा. फिर भी अक्टूबर की यह धूप सुखद और सहन करने योग्य रहेगी.
#WATCH दिल्ली-NCR में वायु की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंचने पर GRAP 1 के नियम लागू किए गए हैं। वीडियो कर्तव्य पथ से है। https://t.co/nlrRwDUmLV— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2026
#WATCH दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, AIIMS के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 255 है, जिसे 'खराब' (Poor) श्रेणी में रखा गया है। https://t.co/GJNaZZJfqf— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2026
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 257 अंक पर बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 208, गुरुग्राम में 193, गाजियाबाद में 205, ग्रेटर नोएडा में 212 और नोएडा में 206 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर बना हुआ है.
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