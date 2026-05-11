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दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के मौसम में आज से फिर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी
दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 7:59 AM IST

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नई दिल्ली: नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से सोमवार को दिल्ली का मौसम फिर से करवट लेगा. मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है. इस बीच रविवार को दिनभर आसमान साफ रहा. तेज धूप भी खिली रही. अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 73 से 38 प्रतिशत रिकार्ड किया गया.

दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार राजधानी दिल्ली में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. शाम या रात के समय 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है. मंगलवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग ने दोनों ही दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिन में उमस बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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