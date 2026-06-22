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दिल्लीवासियों को आज मिल सकती है गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रविवार को भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था. राजधानी के रिज इलाके में सबसे अधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 27 जून के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 36 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.