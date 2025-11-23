ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार, मौसम विभाग ने जताई इस दिन पारा लुढ़कने की संभावना

लोगों को प्रदूषण और ठंड की मार साथ में झेलनी पड़ रही है. वहीं आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है. पढ़ें खबर..

दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार
दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 23, 2025 at 7:52 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ ठंडक बढ़ रही है, वहीं प्रदूषण के चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है. रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. साथ ही सुबह हल्का कोहरा भी देखा गया. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आसमान साफ रहेगा. इससे पहले शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के आसार जताए हैं. उधर आईटीओ क्षेत्र में सुबह विषैले धुएं की परत छाई रही. मौसम विभाग की तरफ से रविवार को पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना जताई गई थी.

प्रदूषण की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 381 दर्ज किया गया. उधर एनसीआर के शहर फरीदाबाद में एक्यूआई 352, गुरुग्राम में 360, गाजियाबाद में 342, ग्रेटर नोएडा में 338 और नोएडा में 335 दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के इलाकों की बात करें तो नजफगढ़ में 338, मेजर ध्यानचंद स्डेडियम में 324, जवाहरलाल नेहरू स्डेडियम क्षेत्र में 366, अलीपुर में 396, आनंद विहार में 429, अशोक विहार में 420, चांदनी चौक में 390, इहबास दिलशाद गार्डन में 318 और डीयू नॉर्थ कैंपस में एक्यूआई 400 दर्ज किया गया. कुल मिलाकर दिल्ली के क्षेत्रों का एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा.

