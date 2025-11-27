दिल्ली-NCR में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, लुढ़का पारा, AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार
लोगों को प्रदूषण और ठंड की मार साथ में झेलनी पड़ रही है. वहीं आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है. पढ़ें खबर..
Published : November 27, 2025 at 7:44 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ी राज्य में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिल रहा है. दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान गिर रहा है. ठंड के साथ-साथ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भी लोगों के सांसों के लिए संकट बना हुआ है. सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है. बुधवार दिल्ली-एनसीआर के लिए इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी सुबह लेकर आई.
मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को ठंड और बढ़ेगी. सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे निचला स्तर है. वहीं आयानगर में तापमान 7.9 डिग्री तक लुढ़क गया जो सामान्य से 5.1 डिग्री कम है. रिज और लोधी रोड पर भी 8 डिग्री से नीचे तापमान ने राजधानी में सर्दी की दस्तक और तेज कर दी.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-NCR में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। वीडियो धौला कुआं से है। pic.twitter.com/5Bl6alQu5V— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2025
मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. दिल्ली में आज सुबह से ही पारा लुढ़का हुआ है. दिल्ली में अब ठंड के साथ प्रदूषण और कोहरे की शुरुआत भी हो चुकी है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दोनों में भी इसी तरह का तापमान रहने वाला है. दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण ने भी लोगों को परेशान कर दिया है जैसे-जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ रही है वैसे ही प्रदूषण भी अपना असर दिखा रहा है.
अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच
द्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 322 गुरुग्राम में 325 गाजियाबाद में 338 ग्रेटर नोएडा में 328 और नोएडा में 349 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें :