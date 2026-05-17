ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है. गर्मी और तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है, हालांकि गर्मी के साथ साथ तेज आंधी भी परेशान कर रही है.।

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन दिल्ली में शनिवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक और पिछले दिन की तुलना में एक डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम था। इससे एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था.

आज के मौसम का हाल
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सोमवार को आसमान साफ रहेगा. दोनों दिन तेज हवा चलेगी लेकिन तापमान में भी वृद्धि होने का पूर्वानुमान है. दिल्ली में आज 17 मई को तापमान और बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि, बादल छाए रहने और आंधी-तूफान व बिजली कड़कने की संभावना है। 18 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 131 और नोएडा में 135 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI RAIN UPDATE
RAIN IN DELHI
DELHI TEMPERATURE TODAY
DELHI RAIN UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.