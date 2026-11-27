जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली-NCR के लोग, GRAP के दोनों चरण लागू फिर भी AQI खराब
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट लगातार बना हुआ है,एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बरकरार है.
Published : November 27, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है. सुबह हो या शाम, लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं दिख रहा है. दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. वहीं, गाजियाबाद के लोनी स्थित वेद विहार में AQI 343 दर्ज किया गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों को प्रदूषण से राहत कब मिलेगी और साफ हवा में सांस लेने का मौका कब मिलेगा.
दिल्ली से गाजियाबाद तक खराब हवा, लोनी में AQI 343
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 220 दर्ज किया गया है. वहीं, गाजियाबाद में 254, नोएडा में 239 और ग्रेटर नोएडा में 231 रिकॉर्ड किया गया. इस तरह दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. गाजियाबाद के लोनी स्थित वेद विहार में AQI का स्तर 343 तक पहुंच गया, जो आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है.
बता दें कि AQI का स्तर 201 से 300 के बीच रहने पर हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है. इस दौरान लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से लोगों को खांसी, सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा समेत सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति अधिक जोखिम भरी होती है.
VIDEO | Delhi: AQI remains in poor category in national capital. Visuals from Akshardham area. (Visuals from 6:20 am)— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/znjwybgZMp
NCR में साफ हवा वाले इलाके नहीं, मौसम पर टिकी राहत की उम्मीद
वायु गुणवत्ता के मानकों के अनुसार, AQI शून्य से 50 के बीच होने पर हवा को अच्छा माना जाता है. हालांकि, फिलहाल दिल्ली-NCR में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है. अधिकतर इलाकों में AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है. विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषक तत्वों का फैलाव हो सकता है, जिससे प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की संभावना रहती है. इसके उलट हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा होने लगते हैं और प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 192, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 27, 2026
(Visuals shot at 06:40 am) pic.twitter.com/NpsMR219un
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GRAP की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर लगाम नहीं
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से GRAP के पहले और दूसरे चरण के तहत कई प्रतिबंध और दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं. इसके बावजूद दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है. मौसम की मौजूदा परिस्थितियां भी तत्काल राहत मिलने के अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए जा रहे इंतजामों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around ITO is 287, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 27, 2026
(Visuals shot at 05:50 am) pic.twitter.com/ZSPZcBWkvH
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अस्पतालों में बढ़े खांसी और सांस की परेशानी वाले मरीज
प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. गाजियाबाद जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्पताल में ब्रोंकाइटिस के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. खांसी, सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदूषण बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
Delhi AQI improves after overnight spike, haze persists • A layer of haze continued to envelop the national capital on Friday morning, with Delhi recording an Air Quality Index (AQI) of 239 at 8:40 a.m., indicating a significant improvement from the severe pollution levels witnessed overnight 🔗: https://t.co/ntP1ViB7Tp— IANS (@ians_india) November 27, 2026
फिलहाल दिल्ली-NCR के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने का इंतजार है. GRAP की पाबंदियों के बावजूद खराब हवा और बढ़ते मरीजों की संख्या ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.
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