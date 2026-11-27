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जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली-NCR के लोग, GRAP के दोनों चरण लागू फिर भी AQI खराब

पाबंदियों के बाद भी नहीं सुधरी दिल्ली-NCR की हवा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है. सुबह हो या शाम, लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं दिख रहा है. दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. वहीं, गाजियाबाद के लोनी स्थित वेद विहार में AQI 343 दर्ज किया गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों को प्रदूषण से राहत कब मिलेगी और साफ हवा में सांस लेने का मौका कब मिलेगा.

दिल्ली से गाजियाबाद तक खराब हवा, लोनी में AQI 343