दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस के बीच आज हल्की बारिश के आसार, जाने कैसा रहेगा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में रविवार को कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.
Published : July 19, 2026 at 7:25 AM IST
नई दिल्ली: दिल्लीवालों के लिए अब मौसम की अच्छी खबर आने वाली है. मौसम विभाग का अनुमान है कि हल्की से लेकर मध्यम बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को सोमवार से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. इस बीच, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से तीन-तीन डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किए गए.
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार को उमस से परेशानी झेलनी पड़ी. दिन चढ़ने के साथ ही बादल छट गए और तीखी धूप निकल आई. अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया, जबकि, न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा.
#WATCH | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाए हुए हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 19, 2026
वीडियो सफदरजंग अस्पताल के पास से है। pic.twitter.com/s4Pk0rM8Bs
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में रविवार को सुबह या पूर्वाह्न के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की भी संभावना है. आने वाले अगले दो दिनों तक इस तरह का ही मौसम बना रहेगा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 125 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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