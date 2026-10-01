दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार, AQI पहुंचा 160 पार
IMD के अनुसार, दिल्ली में कल 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.
Published : October 1, 2026 at 7:36 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मौसम इस हफ्ते शुष्क और गर्म रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और सुबह से ही खिली धूप देखने को मिलेगी. अब बारिश न होने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिल रही है. बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गई और तापमान बढ़ने लगा है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है. यानी दिल्ली में दिन में तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी और रात को हल्की ठंड महसूस की जा रही है.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इस पूरे हफ्ते बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहेगा. पूरे हफ्ते दिन के समय धूप निकलने के चलते मौसम गर्म रहेगा लेकिन रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी जा सकती है यानी पूरे हफ्ते दिन में उमस भरी गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस की जा सकती है.
IMD के अनुसार, दिल्ली में कल 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. इसके बाद दिल्ली में 5 अक्टूबर को अधिकतम तापमान में कुछ कमी आएगी और यह 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 168 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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