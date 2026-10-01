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दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार, AQI पहुंचा 160 पार

दिल्ली का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मौसम इस हफ्ते शुष्क और गर्म रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, आज राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और सुबह से ही खिली धूप देखने को मिलेगी. अब बारिश न होने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी गिरावट देखने को मिल रही है. बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होकर 'मध्यम' श्रेणी में आ गई और तापमान बढ़ने लगा है.