दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 354 के पार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "गंभीर श्रेणी" में बरकरार है.
Published : October 30, 2025 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब रात के साथ-साथ दिन में भी हल्की ठंड बढ़ने लगी है. बीते 24 घंटे के दौरान सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है. इसके साथ ही प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.
मौसम विभाग की माने तो कल बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया. वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर दिया है.
#WATCH दिल्ली: CPCB के अनुसार, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 319 तक पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/BLHEOxpt7v— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
#WATCH दिल्ली: वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी गार्डन के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। pic.twitter.com/RuCy05WVOW— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|Alipur
|366.00
|Anand Vihar
|409.00
|Ashok Vihar
|385.00
|Aya Nagar
|322.00
|Bawana
|382.00
|Burari Crossing
|366.00
|CRRI Mathura Road
|332.00
|Chandni Chowk
|Insufficient data available in last 24 hours.
|DTU
|259.00
|Dr. Karni Singh Shooting Range
|350.00
|Dwarka-Sector 8
|367.00
|IGI Airport (T3)
|316.00
|IHBAS, Dilshad Garden
|363.00
|ITO
|365.00
|Jahangirpuri
|385.00
|Jawaharlal Nehru Stadium
|356.00
|Lodhi Road, Delhi - IITM
|276.00
|Lodhi Road, Delhi - IMD
|325.00
|Major Dhyan Chand National Stadium
|325.00
|Mandir Marg
|348.00
|Mundka
|362.00
|NSIT Dwarka
|Insufficient data available in last 24 hours.
|Najafgarh
|336.00
|Narela
|365.00
|Nehru Nagar
|368.00
|North Campus
|353.00
|Okhla Phase-2
|353.00
|Patparganj
|382.00
|Punjabi Bagh
|367.00
|Pusa
|350.00
|Pusa
|342.00
|R K Puram
|370.00
|Rohini
|385.00
|Shadipur
|283.00
|Sirifort
|377.00
|Sonia Vihar
|373.00
|Sri Aurobindo Marg
|263.00
|Vivek Vihar
|415.00
|Wazirpur
|394.00
सोर्स- cpcb
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 अंक बना हुआ है जो बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 258, गाजियाबाद में 299, ग्रेटर नोएडा में 288, गुरुग्राम में 304 और नोएडा में 292 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड की आहट, प्रदूषण का स्तर भी चढ़ा, जानें आज के मौसम का हाल
ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल