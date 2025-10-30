ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 354 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स "गंभीर श्रेणी" में बरकरार है.

धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर
धुंध और दम गोटू हवा से बेहाल दिल्ली एनसीआर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब रात के साथ-साथ दिन में भी हल्की ठंड बढ़ने लगी है. बीते 24 घंटे के दौरान सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में देखने को मिला है. इसके साथ ही प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

मौसम विभाग की माने तो कल बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया. वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर दिया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर डालें तो आज 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर के शहर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस की करीब रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा. सुबह के वक्त धुंध ज्यादा रहेगी और दिन के समय भी धुंध बनी रहेगी. दिल्ली में आज सुबह से ही धुंध की चादर छाई हुई है. चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

Alipur366.00
Anand Vihar409.00
Ashok Vihar 385.00
Aya Nagar322.00
Bawana382.00
Burari Crossing366.00
CRRI Mathura Road332.00
Chandni ChowkInsufficient data available in last 24 hours.
DTU259.00
Dr. Karni Singh Shooting Range350.00
Dwarka-Sector 8367.00
IGI Airport (T3)316.00
IHBAS, Dilshad Garden363.00
ITO365.00
Jahangirpuri385.00
Jawaharlal Nehru Stadium356.00
Lodhi Road, Delhi - IITM276.00
Lodhi Road, Delhi - IMD325.00
Major Dhyan Chand National Stadium325.00
Mandir Marg348.00
Mundka362.00
NSIT DwarkaInsufficient data available in last 24 hours.
Najafgarh336.00
Narela365.00
Nehru Nagar368.00
North Campus353.00
Okhla Phase-2353.00
Patparganj382.00
Punjabi Bagh367.00
Pusa350.00
Pusa342.00
R K Puram370.00
Rohini385.00
Shadipur283.00
Sirifort377.00
Sonia Vihar373.00
Sri Aurobindo Marg263.00
Vivek Vihar415.00
Wazirpur394.00

सोर्स- cpcb

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 अंक बना हुआ है जो बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 258, गाजियाबाद में 299, ग्रेटर नोएडा में 288, गुरुग्राम में 304 और नोएडा में 292 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड की आहट, प्रदूषण का स्तर भी चढ़ा, जानें आज के मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI WEATHER FORECAST
DELHI AIR QUALITY INDEX
DELHI MAUSAM
DELHI NCR WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.