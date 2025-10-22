ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मौसम का डबल अटैक: ठंड, कोहरा और प्रदूषण से बिगड़ा हाल, AQI 345 के पार

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का डबल अटैक जारी है. ठंड और कोहरे के साथ अब प्रदूषण ने भी राजधानीवासियों की परेशानी बढ़ा दी है. दिवाली के बाद से पूरी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती दिख रही है. इस बार ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण रोकने में नाकाम साबित हुए हैं. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज सुबह घने कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया था, जो कई इलाकों में सही साबित हुआ. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा और प्रदूषण की परत देखने को मिली. इसके अलावा, राजधानी में आज बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है.

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, आज (बुधवार) राजधानी में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिलेगी, वहीं कोहरे की परत और घनी होती जाएगी.

हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 345 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है.