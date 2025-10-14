ETV Bharat / state

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम, प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका

शहरी मामलों के जानकार व ट्रांस हिंडन बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शुक्ला का मानना है कि इन परियोजनाओं ने रियलस्टेट मार्केट को फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि अब दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद व गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है.

इंफ्रास्ट्रक्चर बना विकास की रीढ़ दिल्ली–एनसीआर के विकास की नई तस्वीर अब सड़क व एक्सप्रेसवे नेटवर्क से बन रही है. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे व दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर न सिर्फ यात्रा को आसान बना रहे हैं, बल्कि इन इलाकों में निवेश की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ा रहे हैं.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है. कोरोना महामारी के बाद जहां कई प्रोजेक्ट्स थम गए थे, वहीं अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी व प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती मांग ने बाजार को नई दिशा दी है. रेजिडेंशियल व कमर्शियल दोनों सेगमेंट में तेजी से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं. इससे आने वाले वर्षों में एनसीआर का रियल्टी सेक्टर देश के आर्थिक विकास का सबसे मजबूत इंजन साबित होगा.

गाजियाबाद में नई योजनाओं से रियल मार्केट को नई दिशा

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लगभग 501 हेक्टेयर क्षेत्र में हरनंदीपुरम योजना को दो चरणों में विकसित करने जा रहा है. इस योजना के तहत जिले के मथुरापुर, शमशेर, चंपत नगर, भनेड़ा खुर्द, नगला फिरोजपुर, मोहनपुर, भोगपुर और शाहपुर मोरटा सहित कई गांवों की भूमि आपसी सहमति से खरीदने के लिए काम चल रहा है. यह योजना सबसे बड़ी हाउसिंग और इंडस्ट्रियल योजना मानी जा रही है. इसमें रिहायशी घरों, कॉमर्शियल दुकानों व इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का समावेश होगा, जिससे रोजगार व निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा. संदीप शुक्ला के अनुसार गाजियाबाद की मेट्रो, आरआरटीएस, रोड नेटवर्क व एयर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं इसे एक उभरता हुआ आदर्श शहरी केंद्र बना रही हैं.

सोहना से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रियल्टी की नई चमक

गुरुग्राम के दक्षिणी हिस्से में सोहना रोड व साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) को विकास की रीढ़ माना जा रहा है. नई सड़क परियोजनाओं व एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी ने यहां लग्जरी व मिड-सेगमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मांग को दोगुना कर दिया है. इसी तरह, द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरे होने से दिल्ली व गुरुग्राम के बीच यात्रा का समय घटा है, जिससे रियल एस्टेट की कीमतों में स्थायी वृद्धि दर्ज की गई है.

अगले 5 साल में NCR में और तेजी से निवेश की उम्मीद (ETV BHARAT)

बढ़ते किराये से निवेशकों का भरोसा

एनसीआर के प्रमुख इलाकों में मकानों की कीमतों व किरायों में लगातार इजाफा हुआ है. 2022 में जहां औसत किराया 24,200 था, वहीं 2025 तक यह 28,500 रुपए तक पहुंच गया है. यानी करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि. सोहना रोड पर 19 प्रतिशत और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगभग 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह वृद्धि न सिर्फ बाजार की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी मजबूती देती है.

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

“हरनंदीपुरम योजना गाजियाबाद के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. यह सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि शहर की सामाजिक व आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने की पहल है. इस योजना से आधुनिक आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. हमारा उद्देश्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ व सुविधाजनक शहरी जीवन मिले. गाजियाबाद अब एक योजनाबद्ध, आत्मनिर्भर व आधुनिक शहर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है.” रूद्रेश शुक्ला, सहायक अभियंता एवं जनसंपर्क अधिकारी, जीडीए. “जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर भारत की रियल एस्टेट तस्वीर बदलने वाला है, जिस तरह दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने गुरुग्राम व द्वारका क्षेत्र को नई पहचान दी, ठीक उसी तरह जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय निवेश को नई उड़ान देगा. भूमि व संपत्ति मूल्यों में पहले ही उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है. यह क्षेत्र राष्ट्रीय व वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा रियल्टी डेस्टिनेशन बन रहा है.” डॉ. अरुणवीर सिंह, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना प्राधिकरण

एनसीआर का भविष्य ‘मल्टी-सिटी ग्रोथ कॉरिडोर’

शहरी मामलों के जानकार संदीप शुक्ला के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में एनसीआर मल्टी-सिटी ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में उभरेगा, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद व ग्रेटर नोएडा शामिल होंगे. सरकारी नीतियों, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी व टेक-ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यह क्षेत्र न केवल रोजगार बल्कि निवेश व आवास — दोनों के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है.

