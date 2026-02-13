दिल्ली एनसीआर में जाड़े की विदाई की तैयारी ,बदला मौसम, AQI भी हुआ कम
अब दिल्ली-एनसीआर में दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के साथ ऐसा लग रहा है कि ठंड लगभग खत्म हो रही है.
Published : February 13, 2026 at 8:37 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम करवट लेने लगा है. सर्दी अब विदाई की तैयारी में है.पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में दोपहर का समय गर्म हो रहा है, लेकिन अभी सुबह और रात के समय मौसम सर्द बना हुआ है. दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के साथ ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली-एनसीआर में ठंड लगभग खत्म हो रही है.
कल गुरुवार को दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से दो डिग्री ज़्यादा 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 1.4 डिग्री ज़्यादा 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ह्यूमिडिटी का लेवल 35 से 94 परसेंट के बीच रहा.राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की एक परत छाई हुई है. CPCB के अनुसार ITO इलाके के पास AQI 174 है, जिसे 'मध्यम' कैटेगरी में रखा गया है.
दिल्ली में 13 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. सुबह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 15 फरवरी से आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इससे सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की एक परत छाई हुई है। वीडियो ITO से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2026
CPCB के अनुसार इलाके पास AQI 174 है, जिसे 'मध्यम' कैटेगरी में रखा गया है। pic.twitter.com/M0SmFx0QAZ
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198 गुरुग्राम में 177 गाजियाबाद में 183 ग्रेटर नोएडा में 178 और नोएडा में 167 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है
