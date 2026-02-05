ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खिलाफ जंग की तैयारी: BS-IV गाड़ियों की विदाई तय, बॉर्डर पर महंगा होगा प्रवेश

IIT मद्रास के प्रोफेसर ने सुझाव दिया है कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अब कड़े कदम उठाने का समय आ गया है.

BS-IV गाड़ियों की विदाई तय
BS-IV गाड़ियों की विदाई तय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 11:35 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की हवा को सांस लेने योग्य बनाने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है, जो आने वाले वर्षों में निजी व कॉमर्शियल वाहनों के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर जीरो टेलपाइप एमिशन (ZTE) यानी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा देना है.

BS-IV और BS-VI वाहनों के लिए डेडलाइन
IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने सुझाव दिया है कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अब कड़े कदम उठाने का समय आ गया है.

इस प्रस्तावित योजना के कई मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

  • BS-I, II और III वाहनों का तत्काल निकास: पैनल ने इन पुरानी श्रेणियों के वाहनों को तुरंत सड़कों से हटाने का प्रस्ताव दिया है.
  • BS-IV का अंत: अगले पांच वर्षों के भीतर यानी 2030 तक सभी BS-IV वाहनों को रिटायर करने का सुझाव है.
  • BS-VI की विदाई: वर्तमान में चल रहे BS-VI वाहनों के लिए भी समय सीमा तय की गई है. 2035 तक BS-VI दोपहिया वाहनों व 2040 तक चार पहिया वाहनों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है.

नए रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक
भविष्य में केवल स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पैनल ने कड़े रजिस्ट्रेशन कट-ऑफ सुझाव दिए हैं.

अप्रैल 2027: वाणिज्यिक उद्देश्य वाले सभी नए तीन-पहिया व दो-पहिया वाहनों (टैक्सी आदि) का ZTE होना अनिवार्य होगा.

अप्रैल 2028: हल्के मालवाहक वाहनों व बसों के लिए केवल इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन विकल्प.

अप्रैल 2030: निजी कारों (चार पहिया) व मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए भी यही नियम लागू होगा.

अप्रैल 2032: भारी मालवाहक वाहनों के लिए भी जीवाश्म ईंधन (Petrol/Diesel) के दरवाजे बंद हो जाएंगे.

इसके साथ ही पैनल ने राइट टू चार्ज (Right to Charge) जैसा कानूनी ढांचा बनाने की सिफारिश की है, जिससे घरों और दफ्तरों में चार्जिंग सुविधाएं सुलभ हो सकें. प्रदूषण की गंभीर स्थिति (High AQI) के दौरान BS-IV वाहनों पर 2026 से और BS-VI पर 2035 से कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है.


बॉर्डर पर टोल में बढ़ोतरी की सिफारिश
प्रदूषण कम करने के इस प्लान में सिर्फ वाहनों को हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि बाहरी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना भी जरूरी है. CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिल्ली के बॉर्डर पर लगने वाले MCD टोल व एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) की दरों में संशोधन की मांग की है.


वर्तमान में दिल्ली में प्रवेश करने वाले एक खाली टू-एक्सल ट्रक को लगभग 700 रुपये (MCD+ECC) देने पड़ते हैं. इसके विपरीत यदि वही ट्रक दिल्ली के बाहर से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करता है तो उसे 945 से 1005 रुपये तक टोल देना पड़ता है. दरों में इस अंतर के कारण ट्रक चालक दिल्ली के अंदर से गुजरना पसंद करते हैं, जिससे शहर में जाम व प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं. CAQM का सुझाव है कि दिल्ली में प्रवेश की दरें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अधिक होनी चाहिए, जिससे ट्रक शहर के बाहर से ही निकल जाएं.

फंड का आधा हिस्सा भी नहीं हुआ खर्च
दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर वसूले गए फंड ECC का सही उपयोग न होना एक चिंता का विषय है. आंकड़ों के मुताबिक 4 दिसंबर 2025 तक लगभग 1753.2 करोड़ रुपये ECC के रूप में जमा हुए थे. इसमें से सिर्फ 781.4 करोड़ रुपये (लगभग 44.6%) ही विभिन्न कार्यों पर खर्च किए गए. हैरानी की बात ये है कि 971.8 करोड़ रुपये (55.4%) अभी भी बिना इस्तेमाल के पड़े हैं.

तकनीकी सुधार व निगरानी की जरूरत
पैनल व CAQM दोनों ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है. अक्टूबर 2026 तक दिल्ली के सभी 126 टोल प्लाजा पर RFID इंटीग्रेटेड मल्टीलेन सिस्टम व ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) लागू करने का सुझाव है, जिससे ट्रैफिक बिना रुके चले और हर वाहन की पहचान हो सके. इसके अतिरिक्त सड़कों पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस के जरिए चलते वाहनों के धुएं की जांच करने का पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है. यह रोडमैप सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि जीवन बचाने की एक अनिवार्य कोशिश है. हालांकि, वाहन मालिकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसके लिए सरकार सब्सिडी देने व चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विचार कर रही है.

TAGGED:

CHECKING AT BORDER IN DELHI
POLLUTION IN DELHI NCR
DELHI BAN NON BS6 VEHICLE ENTRY
POLLUTION IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.