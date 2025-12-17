ETV Bharat / state

दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब, लोगों कह रहे 'ODD-EVEN लाओ'

बीते दो दिन की तुलना में आज AQI में थोड़ा सुधार है, लोगों ने बताया कि सुबह वॉक के दौरान सांस लेने में दिक्कत है.

दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में (ETV BHARAT)
ETV Bharat Delhi Team

December 17, 2025

Updated : December 17, 2025 at 10:51 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और NCR के इलाके प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. इस वक्त प्रदूषण पर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा हुआ है. वायु प्रदूषण ने देश की राजधानी की सांसें जहरीली बना दी है. हालत ये है कि AQI हर दिन नए रिकॉर्ड छू रहा है और सरकार के मंत्री माफी मांग रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज 17 दिसंबर को प्रदूषण पर अहम सुनवाई भी होनी है.

बात करें बुधवार की तो आज भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. हालांकि पिछले दो दिन की तुलना में आज काफी सुधार देखा जा रहा है.

अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब (ETV BHARAT)

गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन की वजह से बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तो वही जो लोग घर से निकल कर अपने कार्यालय या जरूरी कामों के लिए बाहर जा रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर माफी भी मांगी गई है और लगातार कोर्ट के द्वारा दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है.

दिल्ली के वायुसेनाबाद स्थित महरौली बदरपुर रोड पर सुबह 7 बजे सड़क पर कोहरा तो नहीं दिखा लेकिन वायु गुणवत्ता बेहद खराब देखी गई. आज सुबह ठंडी तेज हवाओं की वजह से कोहरे से काफी राहत मिली. हालांकि ठंडी तेज हवाएं चलने की वजह से पॉल्यूशन में भी थोड़ी गिरावट देखी जा रही है और आज का वायु सूचकांक 345 के करीब है जो आमतौर पर 500 के करीब था.

दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण (ETV BHARAT)

वहीं इस दौरान जब सुबह राहगीरों और टहलने वाले लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि दिल्ली में हवा बेहद खराब हो चुकी है बीते 3 दिनों से सड़क पर पॉल्यूशन के साथ-साथ कुहासा भी देखने को मिल रहा था लेकिन आज कुहासा तो नहीं है लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसके वजह से हमारे साथ के टहलने वाले कई लोग अब घर से बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि वह बीमार पर रहे हैं जो लोग सुबह टहलने आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय खराब हो रहा है उन्हें सांस लेने में दिक्कत है,आंखों में जलन, गला बैठ जाना, सर में दर्द रहना कई प्रकार की गंभीर समस्याओं से वह जूझ रहे हैं.

राहगीरों और सुबह टहलने वाले लोगों ने बताया सड़क पर अच्छी तरह से वाटर स्प्रिंकल नहीं किया जा रहा. कभी-कभी ही सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल करते हुए नगर निगम की गाड़ियां दिखाई देती है. दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रैप 4 तो लागू कर दिया गया है लेकिन उसकी पाबंदियां धरातल पर दिखाई नहीं दे रही. अवैध कंस्ट्रक्शन का कार्य लगातार हो रहा है जबकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दिया गया है.

ETV भारत की टीम ने लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों ने बिना कैमरे पर आए कहा कि दिल्ली में इस वक्त ऑड-इवन के तहत गाड़ियां सड़कों पर चलनी चाहिए क्योंकि अभी भी सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा है और कई जगह पर जाम की भीषण समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई देते हैं. लोगों ने मांग की है कि दिल्ली सरकार को ग्रैप 4 की पाबंदियों के साथ-साथ दिल्ली में ऑड -इवन भी लगाने की जरूरत है. लोगों ने दिल्ली में जगह-जगह पर एयर प्यूरीफायर लगाया जाने की भी मांग की है.

