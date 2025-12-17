ETV Bharat / state

दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब, लोगों कह रहे 'ODD-EVEN लाओ'

दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में ( ETV BHARAT )