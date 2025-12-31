दिल्ली-NCR में प्रचंड ठंड और खतरनाक कोहरे का कहर, नए साल पर बारिश का अलर्ट, पढ़िए मौसम का हाल
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का प्रकोप है. इस बीच 1 जनवरी को राजधानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
Published : December 31, 2025 at 8:42 AM IST|
Updated : December 31, 2025 at 9:00 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक हैं. सड़कों पर घना कोहरा है, ठिठुरन है जो शाम से सुबह तक और बढ़ जाती है इसके साथ ही प्रदूषित हवाएं हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है. दिल्ली में कल मंगलवार को भी घना कोहरा देखने को मिला. हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया. दिन में दस बजे के बाद ज्यादातर जगहों पर धूप निकल आई. इसके चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ. सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.
मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार की सुबह को ज्यादातर जगहों पर मध्यम और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.
🌫️ Fog Alert | Stay Safe 🌫️— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 30, 2025
Dense to very dense fog is likely to affect several regions including Haryana, Chandigarh, Delhi, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh and many other parts of India until the morning of December 31.
🚗 Reduced visibility expected-drive slow, use fog lights,… pic.twitter.com/Nn91XkTVss
गुरुवार को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 1 जनवरी को बारिश हो सकती है. उसके बाद 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान में गिरावट नजर आ रही है. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
#WATCH | Delhi: Visibility in the national capital is affected as a layer of smog engulfs the city.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Visuals from Akshardham) pic.twitter.com/XP2YRzDUh6
कोहरे के कारण आज भी फ्लाइट्स प्रभावित
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि घने कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन CAT III कंडीशन के तहत किए जा रहे हैं, जिससे देरी हो रही है और फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं. एक एडवाइजरी में, दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि ग्राउंड टीमें मौके पर तैनात हैं और कम विजिबिलिटी की स्थिति में यात्रियों को आसानी से आने-जाने में मदद कर रही हैं.
#WATCH | Delhi | Visibility drops in the National capital as Delhi wakes up to several areas enveloped in a dense layer of smog. Drone visuals from Sarai Kale Khan.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Drone visuals shot at 7:15 am today) pic.twitter.com/mJtDrpj7Ac
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें. इस बीच, रेल सर्विस पर भी असर पड़ा, खराब विजिबिलिटी की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गईं. कोहरे की स्थिति में ट्रेनों की आवाजाही धीमी रहने की वजह से यात्री राष्ट्रीय राजधानी में रेलवे स्टेशनों पर इंतज़ार करते देखे गए.
#WATCH | Delhi: Several flights delayed and flight operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Visuals from IGI airport ) pic.twitter.com/nvCMPE9BdP
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 384 अंक बना हुआ है. जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 388, गुरुग्राम में 392, गाजियाबाद में 377, ग्रेटर नोएडा में 365 और नोएडा में 372 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच में बना हुआ है.
