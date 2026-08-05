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कांवड़ यात्रा 2026: गाजीपुर-कोंडली मार्ग पर कूड़े के ढेर से गुजरने को मजबूर कांवड़िए, बढ़ीं मुश्किलें

बुधवार को मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि सड़क पर फैले मलबे के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है. कई जगह टूटे पत्थर और निर्माण सामग्री बिखरी होने से चोट लगने का खतरा बना हुआ है. सड़क किनारे जमा कूड़े और बदबू ने भी हालात और खराब कर दिए हैं.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर तैयारियों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. गाजीपुर के कोंडली नहर रोड पर करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर फैले मलबे, कूड़े और रोड़ों के कारण कांवड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, यही मार्ग हर वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़ियों द्वारा हरिद्वार से गंगाजल लेकर राजस्थान जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

कांवड़िए ओम प्रकाश ने बताया कि पहले से ही गाजीपुर कूड़ा घर की बदबू झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार सड़क पर मलबा भी फैला हुआ है. कई बार पैर फिसलने और चोट लगने जैसी स्थिति बन गई. वहीं, कांवड़िए देवा ने कहा कि आस्था के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कम से कम रास्ता साफ होना चाहिए, लेकिन यहां तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं.

स्थानीय कांवड़िए किशन गुप्ता ने कहा कि इस मार्ग से हर साल हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं, इसके बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल है. उनका आरोप है कि निगम प्रमुख मार्गों पर तो ध्यान देता है, लेकिन गाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण रूट की अनदेखी कर दी जाती है. मार्ग पर सेवा शिविर चला रहे आयोजकों ने भी बताया कि सड़क किनारे मलबा और झाड़ियां होने से कांवड़ियों को चलने में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि दुर्गंध और गंदगी के बीच श्रद्धालुओं को यात्रा करनी पड़ रही है. हालांकि उम्मीद है कि प्रशासन जल्द स्थिति को सुधारेगा.

वहीं, इस संबंध में दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिण जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग को तत्काल सड़क की सफाई कराने के निर्देश दे दिए गए हैं. साथ ही सड़क किनारे उगी झाड़ियों को हटाने और पूरे मार्ग को जल्द साफ कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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