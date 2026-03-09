ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मार्च के महीने में गर्मी तोड़ रही रिकॉर्ड, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड
दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 8:01 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब आलम यह है कि मार्च की धूप अप्रैल जैसी लगने लगी है. लगातार तापमान चढ़ता ही जा रहा है, जिस तरह से दिन और रात का तापमान चढ़ रहा है. उसने लोगों को परेशान होने पर मजबूर कर दिया है.

बीते दिन यानि रविवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली रही. दोपहर के समय धूप इतनी तीखी थी कि लोगों को छाया वाली जगहों की तलाश करनी पड़ी. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।. यह सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, तेज धूप भी निकलेगी. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 37 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. दिल्ली-एनसीआर में इस सप्ताह की शुरुआत तेज धूप और गर्म हवाओं के साथ हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 मार्च तक अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. हवाओं की रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है।अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198 गुरुग्राम में 185 गाजियाबाद में 175 ग्रेटर नोएडा में 168 नोएडा में 162 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQO लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

