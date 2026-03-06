ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर ‘अर्बन हीट आइलैंड’ की चपेट में, जानिए कैसे छोटे बदलाव से गर्मी को कर सकते हैं कम

मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया, कैसे करें बचाव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार गर्मी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है. फरवरी के शुरुआत में ही तापमान में तेज बढ़ोतरी ने लोगों को हैरान कर दिया है. मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. ऐसे में, 5 मार्च 2026 (गुरुवार) को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वर्ष 2011 से 2025 के दौरान 10 मार्च से पहले अधिकतम तापमान कभी भी 34 डिग्री के पार नहीं गया. केवल वर्ष 2021 में आठ मार्च को 34 डिग्री दर्ज हुआ था. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह भी इस वर्ष का ही नहीं बल्कि 10 मार्च से पहले पांच सालों में सबसे अधिक रहा. इससे पहले 2021 में आठ मार्च को ही यह 18.9 डिग्री था. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ सकता है. दिल्ली में 6 मार्च से 11 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा. अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. (ETV Bharat) दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक और बॉटनी विभाग के हेड प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने बताया कि यह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रभाव है. उन्होंने बताया कि अगर अभी भी शहरी जीवनशैली में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को घरों में पौधे लगाने को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं. मार्च से पहले ही क्यों बढ़ी तपिश

प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि सामान्य तौर पर दिल्ली-एनसीआर में मार्च के मध्य से गर्मी का असर बढ़ना शुरू होता है, लेकिन इस बार तापमान ने समय से पहले ही रफ्तार पकड़ ली. उन्होंने बताया कि इसके पीछे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, शहरों में तेजी से हो रहा निर्माण कार्य और हरियाली और खुले मिट्टी क्षेत्र में कमी यह तीन कारण हैं. उन्होंने कहा, “जब जमीन पर मिट्टी और पेड़ कम होते हैं और उनकी जगह कंक्रीट व मेटल स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं तो धरती की प्राकृतिक ठंडक खत्म हो जाती है. यही वजह है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है.” प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया, कैसे करें बचाव (प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया, कैसे करें बचाव) दिल्ली-एनसीआर और ‘हीट आइलैंड’ का खतरा

प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर अब ‘अर्बन हीट आइलैंड’ की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि ‘हीट आइलैंड’ वह स्थिति है जब शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक हो जाता है. ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, लोहे और मेटल की संरचनाएं दिनभर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती रहती हैं. उन्होंने बताया कि “दिल्ली में रात का तापमान अब पहले की तुलना में कम नहीं हो पाता. यह हीट आइलैंड प्रभाव का संकेत है.” एसी और बंद कमरों का बढ़ता असर

गर्मी से बचने के लिए एसी का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन प्रो. दिनाबंधु साहू ने चेतावनी देते हुए बताया कि एसी कमरे को ठंडा करता है पर बाहर गर्म हवा छोड़ता है, जिससे आसपास का तापमान और बढ़ता है. इसके अलावा लंबे समय तक बंद कमरों में रहने से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है. इससे घुटन और ज्यादा गर्मी महसूस होती है. उन्होंने सलाह देते हुए बताया कि दिन में कम से कम कुछ समय के लिए खिड़की-दरवाजे खोलकर प्राकृतिक वेंटिलेशन जरूर रखें. घर के अंदर हरियाली बढ़ाना जरूरी

प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि हर घर में छोटे-छोटे कदम उठाकर तापमान को संतुलित किया जा सकता है. उन्होंने आम लोगों से घर में इनडोर पौधे लगाने की सलाह दी. प्रो. साहू ने बताया कि “यदि हर घर 2-3 पौधे भी लगा ले तो कमरे का तापमान बाहर की तुलना में 3-4 डिग्री तक कम महसूस हो सकता है.” उन्होंने लोगों से अपने घरों में यह पौधे लगाने की सलाह दी हैं.