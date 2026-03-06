दिल्ली-एनसीआर ‘अर्बन हीट आइलैंड’ की चपेट में, जानिए कैसे छोटे बदलाव से गर्मी को कर सकते हैं कम
मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया, कैसे करें बचाव
Published : March 6, 2026 at 2:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार गर्मी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है. फरवरी के शुरुआत में ही तापमान में तेज बढ़ोतरी ने लोगों को हैरान कर दिया है. मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. ऐसे में, 5 मार्च 2026 (गुरुवार) को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वर्ष 2011 से 2025 के दौरान 10 मार्च से पहले अधिकतम तापमान कभी भी 34 डिग्री के पार नहीं गया. केवल वर्ष 2021 में आठ मार्च को 34 डिग्री दर्ज हुआ था.
वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह भी इस वर्ष का ही नहीं बल्कि 10 मार्च से पहले पांच सालों में सबसे अधिक रहा. इससे पहले 2021 में आठ मार्च को ही यह 18.9 डिग्री था.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ सकता है. दिल्ली में 6 मार्च से 11 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा. अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक और बॉटनी विभाग के हेड प्रोफेसर दिनाबंधु साहू ने बताया कि यह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रभाव है. उन्होंने बताया कि अगर अभी भी शहरी जीवनशैली में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को घरों में पौधे लगाने को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं.
मार्च से पहले ही क्यों बढ़ी तपिश
प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि सामान्य तौर पर दिल्ली-एनसीआर में मार्च के मध्य से गर्मी का असर बढ़ना शुरू होता है, लेकिन इस बार तापमान ने समय से पहले ही रफ्तार पकड़ ली. उन्होंने बताया कि इसके पीछे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर, शहरों में तेजी से हो रहा निर्माण कार्य और हरियाली और खुले मिट्टी क्षेत्र में कमी यह तीन कारण हैं. उन्होंने कहा, “जब जमीन पर मिट्टी और पेड़ कम होते हैं और उनकी जगह कंक्रीट व मेटल स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं तो धरती की प्राकृतिक ठंडक खत्म हो जाती है. यही वजह है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है.”
दिल्ली-एनसीआर और ‘हीट आइलैंड’ का खतरा
प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर अब ‘अर्बन हीट आइलैंड’ की स्थिति की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि ‘हीट आइलैंड’ वह स्थिति है जब शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक हो जाता है. ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, लोहे और मेटल की संरचनाएं दिनभर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती रहती हैं. उन्होंने बताया कि “दिल्ली में रात का तापमान अब पहले की तुलना में कम नहीं हो पाता. यह हीट आइलैंड प्रभाव का संकेत है.”
एसी और बंद कमरों का बढ़ता असर
गर्मी से बचने के लिए एसी का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन प्रो. दिनाबंधु साहू ने चेतावनी देते हुए बताया कि एसी कमरे को ठंडा करता है पर बाहर गर्म हवा छोड़ता है, जिससे आसपास का तापमान और बढ़ता है. इसके अलावा लंबे समय तक बंद कमरों में रहने से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है. इससे घुटन और ज्यादा गर्मी महसूस होती है. उन्होंने सलाह देते हुए बताया कि दिन में कम से कम कुछ समय के लिए खिड़की-दरवाजे खोलकर प्राकृतिक वेंटिलेशन जरूर रखें.
घर के अंदर हरियाली बढ़ाना जरूरी
प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि हर घर में छोटे-छोटे कदम उठाकर तापमान को संतुलित किया जा सकता है. उन्होंने आम लोगों से घर में इनडोर पौधे लगाने की सलाह दी. प्रो. साहू ने बताया कि “यदि हर घर 2-3 पौधे भी लगा ले तो कमरे का तापमान बाहर की तुलना में 3-4 डिग्री तक कम महसूस हो सकता है.” उन्होंने लोगों से अपने घरों में यह पौधे लगाने की सलाह दी हैं.
ये पौधे गर्मियों में देंगे राहत
स्नेक प्लांट: प्रो. दिनाबंधु साहू स्नैक प्लांट को “मेंटेनेंस फ्री” पौधा बताते हैं. उन्होंने बताया इस पौधे को 15-20 दिन में एक बार पानी देना पड़ता है. कम रोशनी में भी यह अच्छी तरह बढ़ता है और हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है.
मनी प्लांट: यह पानी या मिट्टी दोनों में उग सकता है. घर के अंदर नमी और ताजगी बनाए रखने में सहायक है.
अरेका पाम: कम ऊंचाई वाला यह पौधा कमरे के लिए उपयुक्त है और हवा को तरोताजा बनाए रखने में मदद करता है.
मिट्टी के गमले का वैज्ञानिक महत्व
प्रो. साहू लोगों को फैंसी प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के गमलों की बजाय साधारण मिट्टी के गमले का उपयोग करने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि मिट्टी के गमले में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे हवा का आदान-प्रदान होता रहता है. पानी डालने पर हल्का वाष्पीकरण जड़ों को ठंडक देता है. यह प्रक्रिया पौधे की सेहत और कमरे की नमी दोनों के लिए बेहतर होता है.
सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी जिम्मेदार
प्रो. दिनाबंधु साहू ने बताया कि जलवायु परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं रुकेगा, इसके लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है. छतों पर ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, कॉलोनियों में पेड़ लगाए जाएं, एसी का कम उपयोग हो और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए. उन्होंने बताया कि “समय से पहले पड़ी गर्मी एक चेतावनी है. अगर दिल्ली-एनसीआर ने अभी भी हरियाली और पर्यावरण संतुलन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हालात और चुनौतीपूर्ण होंगे.”
1000 स्ट्रीट लाइट पोल्स पर लगेंगे मिस्ट स्प्रेयर
राजधानी में बढ़ती गर्मी और धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है. सरकार ने शहर के स्ट्रीट लाइट पोल्स पर मिस्ट स्प्रेयर लगाने की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को साफ हवा मिल सके. इसी योजना के तहत अब 1000 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट पोल्स पर मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे.
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी सड़कों पर 45 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट पोल्स मौजूद हैं, जिन पर 90 हजार से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं. सर्दियों के दौरान डस्ट पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इन पोल्स पर मिस्ट स्प्रेयर लगाने की शुरुआत की थी. अब तक कुल 271 मिस्ट स्प्रेयर यूनिट लगाए जा चुके हैं. यह मशीनें बेहद बारीक पानी की बूंदों का छिड़काव करती हैं, जिससे हवा में मौजूद धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. इन नए स्प्रेयर को लगाने का काम मार्च के मध्य से शुरू किया जाएगा.
6 नए मॉनिटरिंग स्टेशन जुड़ने से AQI में दिखा असर
राजधानी में हाल ही में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सिस्टम से जोड़े गए हैं. अब इन स्टेशनों से मिलने वाले डेटा का असर दिल्ली के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखाई देने लगा है. 22 से 27 फरवरी के बीच जब यह स्टेशन सिस्टम से नहीं जुड़े थे, उस दौरान चार दिन AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं दो दिन AQI करीब 200 के स्तर पर रहा. लेकिन 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच AQI सामान्य स्तर पर दर्ज किया गया. 4 और 5 मार्च को AQI में और गिरावट देखने को मिली, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत मिला.
दिल्ली-एनसीआर में लगेंगे 14 और मॉनिटरिंग स्टेशन
दिल्ली में एयर क्वालिटी की सही निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है. इसी दिशा में 14 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन और लगाने की योजना बनाई गई है. दिल्ली-एनसीआर में कुल 46 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाने हैं, जिससे प्रदूषण की स्थिति पर अधिक सटीक नजर रखी जा सकेगी.
सिर्फ 26 फीसदी आबादी ही मॉनिटरिंग के दायरे में:
CSE की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में अभी भी बड़ी आबादी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के दायरे से बाहर है. दो किलोमीटर के दायरे में केवल 26 फीसदी आबादी ही रहती है, जबकि लगभग 75 प्रतिशत आबादी 5 किलोमीटर के दायरे में रहती है. दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इलाकों में अभी भी मॉनिटरिंग स्टेशन कम हैं, जिससे इन क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती.
