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दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड के साथ पड़ रही प्रदूषण की मार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अब ठंड ने दस्तक दे दी है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है,लेकिन प्रदूषण ने बढ़ायी परेशानी

दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड के एहसास के साथ प्रदूषण की परेशानी
दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड के एहसास के साथ प्रदूषण की परेशानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2026 at 8:30 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मौसम की करवट साफ महसूस होने लगी है. उत्तर भारत में जहां सुबह और शाम हल्की ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है. दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. सोमवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई.

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम की बात करें तो सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह धुंध और स्मॉग छाया रहा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज का AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज का AQI (ETV Bharat)

दिल्ली में आज का तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और औसत AQI 366 ('बेहद खराब') के आसपास बना हुआ है. IMD के मुताबिक, 11 से 14 नवंबर के बीच मौसम हल्की धुंध वाला रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 248, गुरुग्राम में 273, गाजियाबाद में 245, ग्रेटर नोएडा में 262 और नोएडा में 258 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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