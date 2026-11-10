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दिल्ली-NCR में गुलाबी ठंड के साथ पड़ रही प्रदूषण की मार, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड के एहसास के साथ प्रदूषण की परेशानी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मौसम की करवट साफ महसूस होने लगी है. उत्तर भारत में जहां सुबह और शाम हल्की ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है. दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. सोमवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई.

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम की बात करें तो सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह धुंध और स्मॉग छाया रहा.