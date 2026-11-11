दिल्ली-NCR में जहरीली हवा के बीच बढ़ने लगी ठंड, सुबह-शाम गुलाबी सर्दी का हो रहा एहसास
बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
Published : November 11, 2026 at 8:02 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में इन दिनों जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. वहीं, दूसरी तरफ राजधानी में मौसम का मिजाज भी धीरे-धीरे बदलने लगा है और ठंड का असर बढ़ने लगा है. सुबह और शाम के समय लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में हल्की से तेज धूप निकल रही है.
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ-साथ अब ठंड का असर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, आज बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.हालांकि, सुबह से ही राजधानी के आसमान में प्रदूषण की चादर छाई हुई है. कई इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है. इसके चलते सुबह के समय वातावरण में धुंध का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी दिल्ली में कमोबेश ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है. दिन में धूप खिलने के साथ सुबह और शाम के समय हल्की ठंड और प्रदूषण का असर जारी रह सकता है.
VIDEO | Delhi: The national capital continues to grapple with air pollution as a layer of smog engulfs the city. Morning visuals from the ITO area.#DelhiPollution #AQI #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
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बदलते मौसम के साथ ही अब लोगों के घरों में AC, कूलर और पंखों का इस्तेमाल भी लगभग बंद होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में कल मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार सुबह 7:15 बजे राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 305 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है. वहीं, दिल्ली-NCR के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है. आंकड़ों के मुताबिक, फरीदाबाद में AQI 218, गुरुग्राम में 305, गाजियाबाद में 288, ग्रेटर नोएडा में 285 और नोएडा में 272 दर्ज किया गया. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI का स्तर 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में यह 200 से 300 के बीच दर्ज किया गया. सुबह के समय प्रदूषण के चलते लोगों को खराब हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है.
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