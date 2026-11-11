ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में जहरीली हवा के बीच बढ़ने लगी ठंड, सुबह-शाम गुलाबी सर्दी का हो रहा एहसास

बढ़ती ठंड के साथ जहरीली हवा ने लोगों की बढ़ाई परेशानी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में इन दिनों जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. वहीं, दूसरी तरफ राजधानी में मौसम का मिजाज भी धीरे-धीरे बदलने लगा है और ठंड का असर बढ़ने लगा है. सुबह और शाम के समय लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में हल्की से तेज धूप निकल रही है.