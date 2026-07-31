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दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने बढ़ायी परेशानी,जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है. लेकिन, इसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया था लेकिन स्थिति इससे अलग ही देखने को मिली. गुरूवार को भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आए. दिल्ली में असल तापमान के मुकाबले गर्मी अधिक महसूस की गई. ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली के सफदरजंग जिसे दिल्ली का आधिकारिक मौसम केंद्र माना जाता है, वहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है.

दिल्ली एनसीआर में अगले छह दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, 31 जुलाई से पांच अगस्त तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. साथ ही, बीच-बीच में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है.हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का एलर्ट नहीं किया है. इस बीच अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. राजधानी में 15 से 20 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी हवाएं चल सकती हैं.