दिल्ली-NCR में मकर संक्रांति पर शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, यातायात प्रभावित, जाने लें अपनी ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोग परेशान.कोहरे की वजह से रेल और वायु सेवा आज भी प्रभावित.
Published : January 14, 2026 at 8:23 AM IST|
Updated : January 14, 2026 at 9:15 AM IST
नई दिल्ली: मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का दोहरा हमला देखने को मिल रहा है. आज 14 जनवरी को मैदानी इलाकों में घना कोहरा है, जिसके कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम दर्ज की गई. इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार शीत लहर के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यात्रियों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं.
पटरियों पर थमी रफ्तार, घंटों देरी से पहुंची ट्रेनें:
घने कोहरे के कारण सिग्नलिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन पर बुरा असर पड़ा है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से लोको पायलटों को ट्रेनें काफी धीमी गति से चलानी पड़ रही है.
- झेलम एक्सप्रेस (11078): 1 घंटे 31 मिनट लेट.
- सत्याग्रह एक्सप्रेस (15273): 1 घंटे 27 मिनट लेट.
- पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति (14037): 1 घंटे 28 मिनट लेट
- श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट (22462): 1 घंटे 20 मिनट लेट
- मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट (12617): 1 घंटे 13 मिनट लेट
- बुलंदशहर-तिलक ब्रिज मेमू (64567): 1 घंटे 10 मिनट लेट
- वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति (12329): 1 घंटे 09 मिनट लेट
- मगध एक्सप्रेस (20801): 1 घंटे 06 मिनट लेट
- सचखंड एक्सप्रेस (12716): 1 घंटे 05 मिनट लेट.
गीता जयंती एक्सप्रेस (11841): 1 घंटे 03 मिनट लेट
इसके अलावा रेलवे के अनुसार लगभग एक दर्जन से अधिक अन्य ट्रेनें भी 1 घंटे से कम की देरी से चल रही हैं, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशान होना पड़ रहा है.
#WATCH | Delhi | Drone visuals from the Mayur Vihar area as a thick layer of smog blankets the city— ANI (@ANI) January 14, 2026
AQI (Air Quality Index) around the area is 366, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
Visuals shot at 7.:30 am pic.twitter.com/Fix2GuTodw
यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन निकलने से पहले अपनी संबंधित वेबसाइट या ऐप के माध्यम से फ्लाइट व ट्रेन की स्टेटस जरूर चेक कर लें. मौसम विभाग ने अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में शीत लहर व घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. तापमान में गिरावट और नमी के चलते सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है. प्रशासन ने सड़क पर वाहन चलाने वालों को भी सावधानी बरतने व फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है.
न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री आसपास रहने की संभावना
मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तरी भारत में 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. इसके चलते दिल्ली में हल्के बादलों की आवाजाही होगी. इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री आसपास रहने की संभावना है. इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.
दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 325 गुरुग्राम में 348 गाजियाबाद में 322 ग्रेटर नोएडा में 318 और नोएडा में 325 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
