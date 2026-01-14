ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में मकर संक्रांति पर शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, यातायात प्रभावित, जाने लें अपनी ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोग परेशान.कोहरे की वजह से रेल और वायु सेवा आज भी प्रभावित.

कोहरे की वजह से रेल और वायु सेवा आज भी प्रभावित
कोहरे की वजह से रेल और वायु सेवा आज भी प्रभावित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 8:23 AM IST

Updated : January 14, 2026 at 9:15 AM IST

नई दिल्ली: मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का दोहरा हमला देखने को मिल रहा है. आज 14 जनवरी को मैदानी इलाकों में घना कोहरा है, जिसके कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम दर्ज की गई. इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार शीत लहर के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यात्रियों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं.

पटरियों पर थमी रफ्तार, घंटों देरी से पहुंची ट्रेनें:
घने कोहरे के कारण सिग्नलिंग में आ रही दिक्कतों की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन पर बुरा असर पड़ा है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से लोको पायलटों को ट्रेनें काफी धीमी गति से चलानी पड़ रही है.

  • झेलम एक्सप्रेस (11078): 1 घंटे 31 मिनट लेट.
  • सत्याग्रह एक्सप्रेस (15273): 1 घंटे 27 मिनट लेट.
  • पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति (14037): 1 घंटे 28 मिनट लेट
  • श्री शक्ति एसी सुपरफास्ट (22462): 1 घंटे 20 मिनट लेट
  • मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट (12617): 1 घंटे 13 मिनट लेट
  • बुलंदशहर-तिलक ब्रिज मेमू (64567): 1 घंटे 10 मिनट लेट
  • वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति (12329): 1 घंटे 09 मिनट लेट
  • मगध एक्सप्रेस (20801): 1 घंटे 06 मिनट लेट
  • सचखंड एक्सप्रेस (12716): 1 घंटे 05 मिनट लेट.

गीता जयंती एक्सप्रेस (11841): 1 घंटे 03 मिनट लेट
इसके अलावा रेलवे के अनुसार लगभग एक दर्जन से अधिक अन्य ट्रेनें भी 1 घंटे से कम की देरी से चल रही हैं, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशान होना पड़ रहा है.

हवाई सेवा भी प्रभावित: कई उड़ानें रद्द, यात्री परेशान: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कम दृश्यता के कारण उड़ानों के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल हुआ है. कई एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण अपनी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. इंडिगो (6E 6828): दिल्ली से चेन्नई जाने वाली यह फ्लाइट पूरी तरह रद्द.एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX 1030): दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान को कैंसिल. इंडिगो (6E 2308): दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान भी रद्द है. इंडिगो (6E 6741): दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली यह फ्लाइट रद्द तो नहीं हुई, लेकिन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से संचालित हो रही है.
हवाई सेवा भी प्रभावित: कई उड़ानें रद्द, यात्री परेशान
हवाई सेवा भी प्रभावित: कई उड़ानें रद्द, यात्री परेशान (ETV Bharat)
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन निकलने से पहले स्टेटस जरूर चेक करें

यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन निकलने से पहले अपनी संबंधित वेबसाइट या ऐप के माध्यम से फ्लाइट व ट्रेन की स्टेटस जरूर चेक कर लें. मौसम विभाग ने अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में शीत लहर व घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. तापमान में गिरावट और नमी के चलते सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है. प्रशासन ने सड़क पर वाहन चलाने वालों को भी सावधानी बरतने व फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है.

न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री आसपास रहने की संभावना

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तरी भारत में 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा. इसके चलते दिल्ली में हल्के बादलों की आवाजाही होगी. इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री आसपास रहने की संभावना है. इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.

शीत लहर और कोहरे का प्रकोप,यातायात प्रभावित
शीत लहर और कोहरे का प्रकोप,यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 325 गुरुग्राम में 348 गाजियाबाद में 322 ग्रेटर नोएडा में 318 और नोएडा में 325 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

