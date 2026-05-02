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दिल्ली-NCR में फिर बढ़ेगी गर्मी, तेज और गर्म हवाओं का अलर्ट जारी

दिल्ली में बीते दिन यानि कल शुक्रवार की सुबह हल्की ठंड रही और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है. पालम में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है.

नई दिल्ली: दिल्‍ली एनसीआर वालों मौसम को लेकर ज्‍यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. आज फिर से गर्मी अपना प्रकोप शुरू करेगी. मौसम पूरी तरह गर्म रहेगा. मौमस विभाग ने भी अलर्ट किया है और तेज और गर्म हवाओं के चलने का अनुमान जताया है.

आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है. हल्की गरज-चमक या बूंदाबांदी की आशंका भी न के बराबर है. पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी भी बना हुआ है, लेकिन 2 मई को इसका प्रभाव सीमित रहेगा. मौमस विभाग के अनुसार 2 मई को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में और गर्मी पड़ने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड से CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक बना हुआ है। जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 122 गुड़गांव में 128 गाजियाबाद में 132 ग्रेटर नोएडा में 127 नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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