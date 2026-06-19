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बस कुछ ही घंटों में बदलने वाला है, दिल्ली का मौसम! तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट, पढ़ें मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, इस बीच आंधी के साथ जोरदार बारिश हो सकती है.

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दिल्ली में आंधी-बारिश का अलर्ट (PHOTO SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 7:39 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 40.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 40.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इसके साथ हल्की से हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने, आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. हालांकि इस दौरान 40 से 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.

अगले 48 घंटे में तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद के 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 111, गुरुग्राम में 118, गाजियाबाद में 105, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में 108 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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