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बस कुछ ही घंटों में बदलने वाला है, दिल्ली का मौसम! तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट, पढ़ें मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 40.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 40.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इसके साथ हल्की से हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने, आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. हालांकि इस दौरान 40 से 50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.