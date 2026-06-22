दिल्ली-एनसीआर में खपने से पहले पकड़ी गई 3 लाख रुपये की नकली करेंसी, मालदा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा
जांच में पाया गया नोटों पर एक ही सीरियल नंबर बार-बार इस्तेमाल किया गया था और उनमें असली नोटों जैसी सुरक्षा विशेषताएं मौजूद नहीं थीं.
Published : June 22, 2026 at 9:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में नकली भारतीय मुद्रा खपाने की साजिश को नाकाम करते हुए एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा से लाई गई 3 लाख की नकली भारतीय मुद्रा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद सभी नोट 200 के हैं. पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो यह नकली मुद्रा दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में पहुंच सकती थी.
क्राइम ब्रांच को 13 और 14 जून की रात सूचना मिली थी कि नकली भारतीय मुद्रा की एक बड़ी खेप दिल्ली में पहुंचने वाली है. सूचना के आधार पर एसीपी अशोक शर्मा के निर्देशन और इंस्पेक्टर अजय गहलावत के नेतृत्व में टीम ने रोहिणी सेक्टर-18 स्थित मुनक नहर के पास जाल बिछाया. निगरानी के दौरान तीन संदिग्धों को रोका गया. पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी नरेंद्र कुमार उर्फ सेक्रेटरी उर्फ कल्लू तथा मालदा, पश्चिम बंगाल निवासी अस्तारुल और राइजुल हक के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3 लाख की नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई. जांच में पाया गया कि नोटों पर एक ही सीरियल नंबर बार-बार इस्तेमाल किया गया था और उनमें असली नोटों जैसी सुरक्षा विशेषताएं मौजूद नहीं थीं.
आरोपी मालदा से नकली करेंसी दिल्ली पहुंचाते थे: पूछताछ में खुलासा हुआ कि नरेंद्र कुमार दिल्ली-एनसीआर में नकली नोटों का मुख्य रिसीवर और सप्लायर था, जबकि दोनों बंगाल निवासी आरोपी मालदा से नकली करेंसी लाकर दिल्ली पहुंचाने का काम करते थे. गिरोह के अन्य सदस्यों और नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मालदा और कोलकाता भी पहुंची, जहां कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी नरेंद्र कुमार आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ नकली मुद्रा, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.
गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी: क्राइम-III के उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह का कहना है कि क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से भारी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा को बाजार में पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया गया. उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली-एनसीआर में नकली नोटों के प्रसार पर रोक लगी है और देश की आर्थिक एवं वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिली है. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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